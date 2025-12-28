¿Qué conciertos GRATIS habrá hoy domingo 28 de diciembre en el Zócalo de la CDMX?
¡El último domingo del año llegó con todo! Esta es la música en vivo que habrá en la CDMX este domingo.
Estamos cerrando el año con todo en la Ciudad de México y aprovechando que hay días libres, algunos más están de vacaciones o si simplemente estás buscando algo para hacer algo en el centro de la capital, te compartiremos la agenda de actividades del último domingo del año.
Estas últimas semanas los conciertos y demás actividades culturales estarán a todo lo que da en la CDMX y el Zócalo es uno de los puntos que debes de visitar sí o sí como parte de este Festival Luces de Invierno 2025.
¿Qué conciertos habrá en el Zócalo este domingo 28 de diciembre?
Se ha hecho completamente oficial que para esta jornada de domingo como parte de Festival Luces de Invierno en el Zócalo también conocido como la Plaza Tenochtitlán habrán algunos conciertos que te harán olvidar el frío de este diciembre pues se estará presentando:
05:00 pm - Sónex
06:15 pm - Chimo Psicodélico
07:30 pm Cimarrón
09:05p pm - Dj Sé
¿Qué más actividades gratis habrá este domingo 28 de diciembre en CDMX?
Además de música en vivo música, algunas alcaldías también tendrán su propio festival donde habrá las siguientes actividades:
- Pastorelas
- Iluminación de árboles de navidad
- Esculturas lumínicas de motivos navideños y de juguetes mexicanos
- El túnel de Luz Monumental más grande de México
- Colocación del Nacimiento “Monumental”
- Venta de artesanías
¿Hasta cuándo estará el Festival Luces de Invierno en CDMX?
Si bien, será una de las festividades más destacadas de la ciudad, este evento junto con sus actividades llegarán a su fin el sábado 6 de enero, siendo este el último día donde podrás disfrutar de estas grandes exhibiciones, mismas que tendrán varias sedes, como:
- Parque Lineal Torres de Potrero (Álvaro Obregón)
- Parque Calpulli (Azcapotzalco)
- Parque Santiago Xicoténcatl (Benito Juárez)
- Parque de la Consolación (Coyoacán)
- Deportivo Morelos (Cuajimalpa)
- Cancha Campos Revolución (Gustavo A. Madero)
- Deportivo Leandro Valle (Iztacalco)
- Parque Deportivo Las Torres (Iztapalapa)
- Deportivo Oyamel (Magdalena Contreras)
- Parque Tacuba (Miguel Hidalgo)
- Plaza de la Corregidora S. Tecómitl (Milpa Alta)
- Bosque de Tláhuac (Tláhuac)
- Deportivo Independencia (Tlalpan)
- Parque Aguascalientes (Venustiano Carranza)
- Deportivo San Gregorio (Xochimilco)