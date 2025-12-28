¿Qué conciertos GRATIS habrá hoy domingo 28 de diciembre en el Zócalo de la CDMX?

Estamos cerrando el año con todo en la Ciudad de México y aprovechando que hay días libres, algunos más están de vacaciones o si simplemente estás buscando algo para hacer algo en el centro de la capital, te compartiremos la agenda de actividades del último domingo del año.

Estas últimas semanas los conciertos y demás actividades culturales estarán a todo lo que da en la CDMX y el Zócalo es uno de los puntos que debes de visitar sí o sí como parte de este Festival Luces de Invierno 2025.

¿Qué conciertos habrá en el Zócalo este domingo 28 de diciembre?

Se ha hecho completamente oficial que para esta jornada de domingo como parte de Festival Luces de Invierno en el Zócalo también conocido como la Plaza Tenochtitlán habrán algunos conciertos que te harán olvidar el frío de este diciembre pues se estará presentando:

05:00 pm - Sónex

06:15 pm - Chimo Psicodélico

07:30 pm Cimarrón

09:05p pm - Dj Sé

¿Qué más actividades gratis habrá este domingo 28 de diciembre en CDMX?

Además de música en vivo música, algunas alcaldías también tendrán su propio festival donde habrá las siguientes actividades:



Pastorelas

Iluminación de árboles de navidad

Esculturas lumínicas de motivos navideños y de juguetes mexicanos

El túnel de Luz Monumental más grande de México

Colocación del Nacimiento “Monumental”

Venta de artesanías

¿Hasta cuándo estará el Festival Luces de Invierno en CDMX?

Si bien, será una de las festividades más destacadas de la ciudad, este evento junto con sus actividades llegarán a su fin el sábado 6 de enero, siendo este el último día donde podrás disfrutar de estas grandes exhibiciones, mismas que tendrán varias sedes, como:

