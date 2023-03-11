¿Cuánto dinero reciben los ganadores del Oscar?

Este domingo 12 de marzo se llevará a cabo la 95ª edición de los premios Oscar; sin embargo, contrario a lo que muchos pudieran pensar, a juzgar por el lujo, opulencia y glamour de Hollywood, la entrega de reconocimientos no está ligada con compensaciones económicas para los ganadores.

¿No reciben ninguna compensación económica los ganadores del Oscar?

Así es, el premio no se traduce en dinero sino en muchos otros beneficios. De acuerdo con el reglamento de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el mérito de los vencedores es reconocido con la estatuilla dorada. Esto quiere decir que los ganadores no reciben dinero alguno a cambio, pero sí otro tipo de compensaciones.

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¿Cuánto vale la cada estatuilla? De acuerdo con diversos portales, cada estatuilla dorada ronda los 400 dólares, no obstante, su venta está prohibida después de que varios galardones se comercializaran en el mercado negro.

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La actual normativa señala que “la recepción de dicha réplica no da ninguna potestad sobre los derechos de autor, marca registrada y marca de servicio de dicha estatuilla y que únicamente pertenecerá la réplica física”.

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¿Los ganadores firman un acuerdo con La Academia?

En ese tenor, los nominados están obligados a firmar un acuerdo que señala que únicamente pueden revender el premio a la Academia de Hollywood por un irrisorio costo de 1 dólar. Esto quedó estipulado en el acuerdo que nació en 1950 después de la venta de reconocimientos, como el de mejor guion de Herman Mankiewicz por el “Ciudadano Kane” o el de mejor película por “Lo que el viento se llevó”, que tiempo después terminó en manos de Michael Jackson.

¿Qué beneficios obtienen al ganar el Oscar?

Independientemente de la estatuilla dorada, los nominados reciben regalos de compañías externas a la organización, como tratamientos, vestidos, joyas y contratos de patrocinio, por mencionar solo algunos. Además de que en proyectos posteriores pueden negociar mejores sueldos o regalías.

¿Cuándo y dónde ver la entrega de los Oscar?

No te pierdas la ceremonia de los Oscar el próximo domingo 12 de marzo a las 5:00 p.m., por la pantalla de Azteca 7 y descubre quiénes serán los ganadores de la tan anhelada estatuilla dorada.