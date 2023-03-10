¿Por qué Lady Gaga no cantará en los Oscar su canción nominada?

La 95ª edición de los premios Oscar se llevará a cabo el 12 de marzo; sin embargo, el tema de Lady Gaga que está nominado a ganar la estatuilla dorada no será interpretado durante la gala, nos referimos a “Hold my hand”, perteneciente a la cinta “Top Gun: Maverick”.

¿Por qué no será interpretado “Hold my hand” en los Oscar?

La noticia fue dada a conocer con Glen Weis, productor ejecutivo y showrunner de los premios Oscar, durante una charla con los medios: “Invitamos a los cinco nominados. Tenemos una gran relación con Lady Gaga y su campamento. Ella está en medio de la filmación de una película en este momento”.

Te puede interesar: Premios Oscar 2023: ¿Will Smith acudirá a la gala?

“Aquí, estamos honrando a la industria del cine y lo que se necesita para hacer una película después de un montón de idas y venidas… No parecía que pudiera obtener una actuación del calibre al que estamos acostumbrados con ella y al que está acostumbrada. Por lo tanto, ella no va a actuar en el programa”.

¿En qué película está trabajando Lady Gaga?

Como bien mencionó Weis, Stefany Joanne Angelina, nombre real de la cantante, se encuentra trabajando en la filmación de “Joker: Folie à Deux”, secuela dedicada al súper villano de DC Comics y donde interpreta a Harley Quinn.

También te puede interesar: Premios Oscar 2023: ¿Quién es Javier Ibarreche?

¿Qué artistas se presentarán en la gala de los Oscar? A diferencia de Lady Gaga, el resto de artistas que se encuentran nominados al Oscar a “Mejor Canción” sí se presentarán con sus respectivos temas:

Rihanna (“Lift Me Up”)

(“Lift Me Up”) Sofia Carson y Diane Warren (“Applause”)

(“Applause”) Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux (“This Is a Life”)

(“This Is a Life”) Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava (“Naatu Naatu”)

Te puede interesar: ¡Estas son todas las películas de animación que están nominadas!

Cabe mencionar que la música y las canciones son parte fundamental de las películas, por lo que cada año La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premia a la “Mejor canción original”.

¿Cuántas nominaciones tiene “Top Gun: Maverick”?

Treinta años después de que vimos a Tom Cruise convertirse en el heroico Pete Maverick Mitchell, el actor regresó a la franquicia con la segunda entrega de “Top Gun”, cinta que cuenta con cinco nominaciones al Oscar, pero destaca que su protagonista no figura en la lista.

¿Cuándo y dónde ver la entrega de los Oscar?

No te pierdas la ceremonia de los Oscar el próximo domingo 12 de marzo a las 5:00 p.m., por la pantalla de Azteca 7 y descubre si Lady Gaga y "Hold my hand" se llevarán la estatuilla dorada.