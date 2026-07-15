Cómo mejorar tu microbiota con estos 4 alimentos: tendrás mejor digestión, según expertos

La microbiota intestinal desempeña un papel fundamental en la salud digestiva y en el bienestar general del organismo. Este conjunto de microorganismos habita en el intestino y participa en funciones esenciales como la digestión, la absorción de nutrientes y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Por ello, mantener una alimentación equilibrada es una de las mejores estrategias para cuidar su funcionamiento .

Los especialistas coinciden en que una microbiota diversa y saludable puede favorecer una mejor digestión, reducir molestias intestinales y contribuir al equilibrio del organismo. Además, ciertos alimentos ayudan a nutrir las bacterias beneficiosas que viven en el intestino y promueven su crecimiento. De acuerdo con Women's Health, los hábitos alimenticios tienen una influencia directa en la salud de la microbiota y en el bienestar digestivo. Estos son las mejores alternativas:



Yogur natural: un aliado para el equilibrio intestinal

El yogur natural es uno de los alimentos más recomendados para mejorar la microbiota intestinal. Este producto contiene microorganismos vivos conocidos como probióticos, que pueden ayudar a mantener el equilibrio de las bacterias beneficiosas presentes en el intestino.

Consumir yogur de forma regular puede favorecer la digestión y apoyar la salud intestinal. Para obtener mayores beneficios, los expertos aconsejan elegir versiones naturales sin exceso de azúcar añadida ni ingredientes ultraprocesados.

El yogur natural es bueno para la microbiota.|CANVA

Plátano: fuente de fibra que alimenta las bacterias buenas

El plátano destaca por su contenido de fibra y almidón resistente, dos componentes que sirven de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino. Gracias a estas propiedades, se considera un alimento prebiótico que puede favorecer el equilibrio de la microbiota.

Los alimentos ricos en fibra ayudan a fortalecer la diversidad de microorganismos intestinales y favorecen un tránsito digestivo saludable. Según especialistas citados por BBC Mundo, una dieta rica en fibra puede contribuir significativamente al bienestar del sistema digestivo.

El plátano es saludable para la digestión.|CANVA

Avena: un desayuno que beneficia al intestino

La avena es otro de los alimentos que pueden ayudar a mantener una microbiota saludable. Su aporte de fibra soluble favorece el crecimiento de microorganismos beneficiosos y contribuye a una digestión más eficiente.

Además de beneficiar la salud intestinal, la avena aporta saciedad y es muy fácil de incorporar a la alimentación diaria. Puede consumirse en desayunos, licuados, yogures o diversas preparaciones saludables.

Elige la avena para mejorar la microbiota.|CANVA

Legumbres: esenciales para una microbiota saludable

Las legumbres, como frijoles, lentejas y garbanzos, son excelentes fuentes de fibra y nutrientes que favorecen el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas. Incluir estos alimentos con frecuencia puede contribuir a mejorar la salud digestiva y el funcionamiento del intestino.

Los expertos en nutrición destacan que una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres favorece una flora intestinal equilibrada y diversa. De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, estos alimentos desempeñan un papel clave en el mantenimiento de una microbiota saludable.

Come legumbres para tener una mejor microbiota.|(CANVA)

¿Cómo cuidar la microbiota todos los días?

Incorporar yogur natural, plátano, avena y legumbres en la alimentación diaria puede ser una forma sencilla y efectiva de cuidar la microbiota intestinal. Estos alimentos aportan nutrientes que favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas y ayudan a mantener el equilibrio digestivo.