Incorpora estas 3 frutas a tu desayuno para que siempre sea nutritivo

Aunque parezca un consejo repetido hasta el cansancio y en cierta medida insignificante, es de vital importancia que el desayuno que se consume todos los días esté repleto de los ámbitos nutricionales más balanceados y completos. Por eso debes prestar atención a las frutas que incluyes en el primer alimento del día, para que tu cuerpo tenga todo de la forma más equilibrada posible.

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¿Por qué son importantes las frutas para el desayuno?

Los alimentos que se consumen en el desayuno resultan de total relevancia, pues son los que brindan la energía y el bienestar necesario para la primera parte del día. Por ello en las recomendaciones de este día se incluyen 3 frutas que tienen variedad de nutrientes y proteínas. Lo cual genera una nivelación ideal de glucosa, altos niveles de bienestar y mejoramiento en la digestión.

Sandía

La primera de las frutas recomendadas es la sandía, misma que permite una sensación de hidratación por los altos niveles de agua que contiene. Esta opción se vuelve de suma importancia en esta temporada del año, pues el calor incluso apremia desde temprano. Además, contiene vitaminas A y C, antioxidantes y promueve el buen metabolismo.

Frutos rojos

En la segunda opción se hablará de un grupo de frutas, las cuales tienen un alto contenido de antioxidantes y antiinflamatorios gracias a sus pigmentos vegetales. Se indica que las fresas, arándanos o frambuesas contienen su buena dosis de fibra, vitaminas C y E… mientras que casi no aportan calorías. Añadiendo a lo escrito, ayudan a mantenerte saciado y no son hostiles para los que padecen de diabetes, pues el aporte de glucosa es bastante mediano.

Manzana

Según diversos estudios, la manzana ayuda a prevenir futuras enfermedades del corazón. Y por si esa no fuera razón suficiente para incorporar de la mejor manera este alimento, su aporte en polifenoles, pectina y fibra ayuda en aspectos como antiinflamación y aumento de las bacterias beneficiosas para aspectos intestinales.