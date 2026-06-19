5 alimentos con colágeno que firman la piel y fortalecen las articulaciones después de los 40
Por cuestiones biológicas, las personas producen menos colágeno, pero puedes lucir aún hermosa comiendo estos alimentos
Las personas dejan de producir colágeno después de los 30 años por cuestiones biológicas, por lo que la piel llega a verse flácida. No obstante, hay 5 alimentos que pueden ayudar a que ello se retarde, ya que fortalecen las articulaciones después de los 40, como lo son los otros 5 que te ayudarán a tener un abdomen plano, según expertos.
De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, se recomienda incluir en la dieta alimentos ricos en colágeno o que contengan vitamina C, zinc, cobre y aminoácidos como glicina y prolina. Conoce por qué Cristian Castro pospuso sus conciertos del 15 y 16 de junio en el Auditorio Nacional de la CDMX.
Es preciso mencionar que la pérdida de colágeno se puede hacer más visible en la piel por la exposición excesiva del sol, consumo de tabaco y el estrés, así como por no llevar una dieta adecuada.
Los 5 alimentos con colágeno
1. Caldo de hueso: colágeno y aminoácidos como glicina y prolina, compuestos relacionados con la formación de colágeno en el cuerpo.
2. Salmón: Contiene ácidos grasos omega-3, que ayudan a mantener la piel hidratada y contribuyen a la salud de las articulaciones como un antinflamatorio.
3. Pollo: Es una de las principales fuentes de alimento con colágeno, ya que gran parte de esta proteína se encuentra en la piel y los tejidos del ave, partes que se recomienda comer para así beneficiar a la producción de colágeno, pese a tener más de 40 años.
4. Sardina: La piel y espinas blandas aportan proteínas, calcio, vitamina D y omega-3, nutrientes importantes para mantener huesos y articulaciones fuertes, además de favorecer la salud de la piel.
5. Gelatina sin azúcar: Se elabora del colágeno de origen animal. Aporta aminoácidos como glicina y prolina, utilizados por el organismo para sintetizar colágeno y mantener la estructura de la piel y el tejido conectivo.