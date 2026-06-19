Las personas dejan de producir colágeno después de los 30 años por cuestiones biológicas, por lo que la piel llega a verse flácida. No obstante, hay 5 alimentos que pueden ayudar a que ello se retarde, ya que fortalecen las articulaciones después de los 40, como lo son los otros 5 que te ayudarán a tener un abdomen plano, según expertos.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, se recomienda incluir en la dieta alimentos ricos en colágeno o que contengan vitamina C, zinc, cobre y aminoácidos como glicina y prolina. Conoce por qué Cristian Castro pospuso sus conciertos del 15 y 16 de junio en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Los 5 alimentos con colágeno que firman la piel y fortalecen las articulaciones después de los 40|IA

Es preciso mencionar que la pérdida de colágeno se puede hacer más visible en la piel por la exposición excesiva del sol, consumo de tabaco y el estrés, así como por no llevar una dieta adecuada.

Los 5 alimentos con colágeno

1. Caldo de hueso: colágeno y aminoácidos como glicina y prolina, compuestos relacionados con la formación de colágeno en el cuerpo.

2. Salmón: Contiene ácidos grasos omega-3, que ayudan a mantener la piel hidratada y contribuyen a la salud de las articulaciones como un antinflamatorio.

3. Pollo: Es una de las principales fuentes de alimento con colágeno, ya que gran parte de esta proteína se encuentra en la piel y los tejidos del ave, partes que se recomienda comer para así beneficiar a la producción de colágeno, pese a tener más de 40 años.

4. Sardina: La piel y espinas blandas aportan proteínas, calcio, vitamina D y omega-3, nutrientes importantes para mantener huesos y articulaciones fuertes, además de favorecer la salud de la piel.

5. Gelatina sin azúcar: Se elabora del colágeno de origen animal. Aporta aminoácidos como glicina y prolina, utilizados por el organismo para sintetizar colágeno y mantener la estructura de la piel y el tejido conectivo.