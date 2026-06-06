Cristian Castro pospone conciertos en CDMX: esto se sabe de las nuevas fechas

Cristian Castro lleva su gira “Nada, Solo Éxitos Tour” por toda la República y Estados Unidos al ser un éxito. Por ello, abrió 2 fechas nuevas para el Auditorio Nacional en junio, luego de tener sold out en sus primeras presentaciones, pero junto a su equipo de trabajo tuvo que posponer estos conciertos. No obstante, ya se informó cuándo serán las nuevas fechas.

El intérprete de “Por Amarte Así” se iba a presentar el 15 y 16 de junio en el Auditorio Nacional de la CDMX, pero a falta de 2 semanas de los conciertos su equipo de trabajo informó que se reprogramarán las fechas, debido a “complicaciones en la logística de la gira del artista”. Conoce todas las fechas que tendrá Castro en el país durante el año.

El cantante pospuso las fechas del 15 y 16 de junio en el Auditorio Nacional|PARS Productions

Las nuevas fechas para los conciertos de Cristian Castro

Las nuevas fechas para los conciertos de Cristian Castro serán el 10 y 11 de agosto; es decir, casi 2 meses después. Las personas que compraron boletos para el 15 de junio podrán utilizarlos durante la primera presentación, mientras que los que adquirieron para el 16 serán válidos solamente en la segunda fecha actualizada.

El equipo de trabajo de Castro destacó que no cambiará en nada la ubicación, ya que las personas ocuparán su lugar tal y como lo compraron en primera instancia; solo lo que cambia son los días de los conciertos en el Auditorio Nacional, los cuales ya están sold out.

Finalmente, la empresa Pars Productions, la cual lleva la gira de Cristian, finalizó el comunicado asegurando que “la espera valdrá la pena y que muy pronto viviremos juntos dos noches inolvidables en el escenario más importante del país”.

Los conciertos de Cristian Castro en México

Cristian Castro tiene 2 conciertos más en el Auditorio Nacional de la CDMX, los cuales serán muy cerca de los que reagendó. El cantante de “Azul” cerrará su gira en México en el escenario más importante el 14 y 15 de agosto; es decir, 3 días después de cumplir con las fechas pospuestas.