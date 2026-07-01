¡Anótalo! Estos son los 7 alimentos que cuidan tus músculos y evitan calambres

Aunque el llamado en general es a cuidar tu cuerpo con una alimentación balanceada y con actividad física, los expertos indican que estos alimentos pueden aliviar molestias específicas. Si realmente deseas cuidar tus músculos y evitar calambres, es necesario acudir a los minerales ofrecidos por esta comida en particular.

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¿Por qué estos alimentos ayudan a evitar calambres?

Este malestar es más común de lo que muchas personas creen, pues no solo se presenta cuando hay una exigente actividad física, sino que llegan a aparecer por las madrugadas e incluso después de permanecer mucho tiempo en una misma posición. Y aunque se debe entender el por qué en cada caso, esto es lo que ocurre de manera general.

Estos malestares suelen estar relacionados con la falta de hidratación o con la falta de minerales tales como el sodio, calcio, potasio y magnesio. Por eso acudir a los alimentos que permiten la llegada de estos elementos al cuerpo, es importante para el correcto funcionamiento de los músculos y al mismo tiempo en la total erradicación de los molestos y dolorosos calambres.

¿Qué alimentos ayudan con la desaparición de los calambres?