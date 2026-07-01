¡Anótalo! Estos son los 7 alimentos que cuidan tus músculos y evitan calambres
Los expertos recomiendan de manera concreta el consumo de estos alimentos para cuidar músculos y evitar calambres. Por ello, haz tu listado y arma tu dieta.
Aunque el llamado en general es a cuidar tu cuerpo con una alimentación balanceada y con actividad física, los expertos indican que estos alimentos pueden aliviar molestias específicas. Si realmente deseas cuidar tus músculos y evitar calambres, es necesario acudir a los minerales ofrecidos por esta comida en particular.
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¿Por qué estos alimentos ayudan a evitar calambres?
Este malestar es más común de lo que muchas personas creen, pues no solo se presenta cuando hay una exigente actividad física, sino que llegan a aparecer por las madrugadas e incluso después de permanecer mucho tiempo en una misma posición. Y aunque se debe entender el por qué en cada caso, esto es lo que ocurre de manera general.
Estos malestares suelen estar relacionados con la falta de hidratación o con la falta de minerales tales como el sodio, calcio, potasio y magnesio. Por eso acudir a los alimentos que permiten la llegada de estos elementos al cuerpo, es importante para el correcto funcionamiento de los músculos y al mismo tiempo en la total erradicación de los molestos y dolorosos calambres.
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¿Qué alimentos ayudan con la desaparición de los calambres?
- Sandía - Su alto contenido de agua, magnesio y potasio la convierten en una aliada natural para la buena hidratación.
- Frijoles y leguminosas - En más del aporte de estos minerales, el magnesio, proteínas vegetales y el potasio se encuentran en ricas cantidades que ayudan a la buena salud muscular.
- Almendras y nueces - Estos frutos secos tienen como aporte un alto contenido de grasa saludables, calcio y magnesio. Así los músculos son ampliamente beneficiados.
- Plátano - Probablemente este sea el consejo por excelencia para evitar calambres, y esto tiene relación con su alto contenido de potasio. Este mineral ayuda a la contracción muscular y a una correcta función de los nervios.
- Aguacate - Este alimento tiene grasas saludables, potasio y magnesio. Estos dos últimos ayudan a relajar los músculos y a evitar espasmos.
- Espinacas - Para un correcto funcionamiento de los músculos, esta comida tiene mucho magnesio, potasio y calcio.
- Yogur natural - Mientras que para mantener buena salud en músculos y huesos, este alimento tiene mucho calcio y muchas proteínas.