Comer tlacoyos es bueno para la salud; estos son todos sus beneficios

Los antojitos mexicanos son característicos por el aporte de sabor que se le otorga a la gastronomía mexicana. Aunque las garnachas no están muy bien vistas entre los sectores expertos, con una correcta preparación y sus ingredientes bien proporcionados, resultan en una bomba de beneficios para el organismo. Estos son los aportes que brindan a tu cuerpo los tlacoyos.

¿Qué son los tlacoyos y qué aportes tienen para la buena salud?

Si uno se aferra a la preparación original de maíz y frijoles, los tlacoyos pueden ser una fuente rica en nutrientes. Pero aquí se debe especificar que no puedes excederte en los elementos que se le ponen. Obviamente no se indica que le quites el sabor… pero no impregnes de grasas o situaciones parecidas a tus alimentos, situaciones que ya no las convierten en un alimento ideal para nutrirte.

Es decir, la preparación ideal incluye el maíz, frijol o habas, preparados en modo asado (no frito) y acompañado de elementos como los nopales, las verduras y su respectiva salsa. Entonces… entérate por qué son una comida bastante buena en cuanto al valor nutricional.

Índice glucémico menor

Según espacios como El Poder del Consumidor, el maíz azul llega a contener menor almidón que su contraparte blanca. Y justamente muchos de los tlacoyos se hacen con el maíz azulesco, situación que presenta un nivel glucémico menor. Ante eso, algunas personas que tienen problemas con el azúcar, podrían participar de este alimento - con medida - y sus niveles de azúcar no se verán seriamente afectados.

Ayudan con la salud cardiovascular

En más aportes de este típico alimento mexicano, se entiende que el maíz y los frijoles contienen antioxidantes que pueden favorecer la reducción del colesterol LDL… también conocido como el colesterol malo. Obviamente esto es una contribución total a la mejora de la salud cardiovascular. Aunque siempre especificando que todos esos aportes, se logran con el complemento de una dieta equilibrada y ejercicio físico.

Excelente fuente de fibra

Y el último gran aporte de los tlacoyos para el organismo de las personas radica en su gran fuente de fibra. Esto ayuda con el tránsito intestinal y favorece una digestión ideal. Incluso, el aporte es directo en cuanto a la absorción de azúcares y su lentitud, lo que de nuevo ayuda a evitar cambios bruscos en los niveles de glucosa en la sangre.