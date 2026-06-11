Cuida tu cuerpo y no ingieras proteína de más; no tendrás mayor energía o fuerza

Es claro que ningún profesional de la salud va negar el aporte que llega de los alimentos que aportan mucha proteína. Sin embargo, algunos pensarían que comer mucho de lo que proporciona fuerza y energía, será benéfico. Pero la realidad es la indicadora de que todo en exceso es dañino para tu organismo. Esto es lo que se sabe de no poner límites a tu consumo de comida llena de proteínas.

¿Por qué la proteína en exceso no se recomienda?

En general se entiende que la proteína es buena para el cuerpo humano, pues esta ayuda al mantenimiento de la masa muscular y a la reparación de tejidos, por eso es normal escuchar que se acuda a este elemento para buscar una salud buena y equilibrada. Por ello, el balance dentro de la dieta individual es importantísima, espacio donde debes introducir alimentos con minerales, vitaminas, fibra y nutrientes requeridos por tu cuerpo.

Exceso de proteína se convierte en falta de fibra

Al excederte en tu consumo de proteínas es muy probable que dejes de consumir otros alimentos como la fibra. Esto generaría que tu organismo se vea afectado en cuanto a la llegada de problemas digestivos. Ya sea sensación de pesadez, estreñimiento o cambio de hábitos intestinales. Entonces, si no añades el consumo de agua, el tema se puede complicar bastante. Así se anima a comer de manera habitual cereales, legumbres, verduras y frutas.

Exceso de proteína se convierte en un problema por sus fuentes

Aquí lo que se especifica es que las principales fuentes (o las más conocidas) son las carnes procesadas o con productos de grasas saturadas. Esto generaría una complicación en asuntos cardiovasculares o si padeces situaciones renales… también habría un riesgo alto de dificultades. Y es que muchos traducen a la proteína con el consumo exclusivo y específico de distintos tipos de carnes.

Exceso de proteína aumenta el consumo calórico

El consumo total de calorías evidentemente se vería afectado y con eso, el almacenamiento de grasa aumentaría. Y esto todavía sería más grave si no se hace actividad física, lo que no tendría ninguna exigencia energética sobre el cuerpo. Es cierto que el desarrollo muscular requiere de la proteína, pero esta no llega si no hay un equilibrio alimenticio y una buena rutina de ejercicio físico.