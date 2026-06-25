A partir de los 30 años, el cuerpo comienza a perder masa muscular de forma gradual y más si no se realiza un entrenamiento de fuerza. Es por ello que existen 2 ejercicios indispensables, no solo para levantas los glúteos de manera estética, sino también mejora la postura, la estabilidad de la pelvis y el rendimiento durante actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o levantar objetos. Estos son los 5 alimentos que te ayudarán a tener un abdomen plano.

En el mundo del gimnasio o del entrenamiento de fuerza, hay varios ejercicios en los cuales puedes trabajar el glúteo y los demás músculos que lo rodean, pero solo 2 son efectivos para levantarlos después de los 30 años y esos son el hip thrust y la sentadilla. Conoce por qué no se puede comer chocolate durante la lactancia: la verdadera razón, según expertos.

Los 2 ejercicios para levantar los glúteos

1. Hip Thrust: El también llamado empuje de cadera es uno de los ejercicios que más pueden ayudar a tonificar los glúteos. Este ejercicio genera una elevada activación muscular, incluso superior a otras actividades tradicionales para la parte inferior del cuerpo. Esto convierte al hip thrust en una herramienta eficaz para desarrollar fuerza e hipertrofia cuando se ejecuta con una técnica adecuada y una carga progresiva.

Cuáles son los 2 ejercicios de fuerza indispensables para levantar los glúteos después de los 30|IA

Para ello, se recomienda mantener la espalda apoyada sobre un banco estable. Asimismo, ambos pies completamente en el suelo y extender la cadera hasta formar una línea recta entre hombros, pelvis y rodillas.

2. Sentadilla: Este ejercicio activa simultáneamente glúteo mayor, cuádriceps, isquiotibiales y músculos del tronco, lo que favorece el desarrollo de fuerza funcional. Cuando la técnica es la correcta, la sentadilla también mejora el equilibrio y la estabilidad durante actividades cotidianas.

Cabe mencionar que los expertos recomiendan realizar entrenamiento de fuerza por lo menos 2 veces por semana para cada grupo muscular. Es importante ponerle atención al descanso y la alimentación para tener un progreso.