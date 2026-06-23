Por qué no se puede comer chocolate durante la lactancia: la verdadera razón, según expertos

Existen muchos mitos alrededor de la lactancia y cuáles son los hábitos que las mujeres deben seguir en esta etapa de su vida. Y uno de los que más se repiten, es respecto a si está permitido que coman chocolate y si esto no representa ningún riesgo ni obstáculo para que amamanten a sus bebés, pues hay quienes consideran que se trata de alimentos nocivos.

Al respecto de este tema, una investigación de National Library of Medicine explica que al tratarse de un producto que suele contener cantidades pequeñas de cafeína y la teobromina, por lo que podrían transmitirse a la leche materna cuando se consume de manera excesiva. Los efectos de estas sustancias en se reflejan como estimulantes del sistema nervioso central.

Hay muchos mitos sobre el chocolate y la lactancia|Canva

¿Cuánto chocolate se puede comer en la lactancia?

De manera general, no existe una cantidad indicada de cuánto chocolate es seguro comer durante los periodos de lactancia, que dependiendo de las rutinas establecida en cada caso, puede durar de entre seis meses a dos años o incluso un poco más si se apuesta por la lactancia complementaria, según explica Pan American Health Organization.

Sin embargo, se sugiere que no se vuelva un producto constante en la dieta diaria, sino que vaya regulándose para tampoco privarse de los antojos. En este sentido, un artículo de la organización La Leche League Canadá señala que no hay indicios suficientes de que comer chocolate sea fatal en la lactancia, pues cuando la ingesta es moderada no representa un problema ni para el bebé ni para la mamá.

El chocolate en pocas cantidades sí es apto para la lactancia|Canva

Asimismo, cuando se tienen dudas respecto a qué productos son aptos para consumirse en la etapa de la lactancia, lo mejor es acudir con un especialista que pueda resolver todas las dudas. Esto con el fin de determinar si estas ingestas son seguras o si es mejor que se hagan de forma moderada.

¿A partir de qué edad los bebés pueden comer chocolate?

Por otra parte, si quieres saber en qué momento los bebés ya son "aptos" para consumir chocolate, o bien, que su ingesta ya no representa ningún riesgo de alergias ni similares, la Academia Americana de Pediatría menciona que es mejor evitar este alimento al menos hasta los dos años de edad. Esta inclusión a la dieta diaria idealmente debe ser supervisada por su médico.