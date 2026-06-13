Masticar hielo: estos son los efectos negativos sobre tu salud

Los hábitos en ocasiones se convierten en indicativos de cosas que muchas veces no se piensan. Es decir, cuando las personas se ponen a masticar hielo, no solo se trata de una particularidad para refrescar o percibir una sensación agradable, sino a un problema particular de tu organismo. Esto es lo que se sabe de las personas que acuden al hielo para masticarlo… de manera regular.

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¿Por qué la gente se pone a masticar hielo?

Como se planteó desde el inicio del texto, probablemente sea algo esporádico que se hace para refrescarse en días de calor o simplemente como hábito. Sin embargo, los expertos en la salud advierten que anhelar o querer en demasía masticar hielo, es un indicativo de personas que probablemente tengan deficiencia de hierro.

Aunque claramente se debe acudir a un médico para tener un diagnóstico, algunos indican que acudir al hielo por necesidad puede ser pagofagia. Y esa deficiencia de dicho elemento tiene relación con factores emocionales o hasta desequilibrios nutricionales, tal como se define al estrés.

¿Cuáles son las consecuencias de masticar hielo constantemente?

Las causas pueden ser las mencionadas anteriormente, pero las consecuencias también tienen sus puntos de alerta, por eso toma nota y acude al doctor en caso de ser necesario. Por eso, primero debes prestar atención al esmalte de tus dientes, pues al ser una sustancia dura, el hielo afecta en dicho sentido. Por eso, si masticar hielo es una costumbre, podrías ser más propenso a padecer caries y adquirir sensibilidad al consumir alimentos calientes o fríos.

@primerosauxiliosoff Masticar hielo no es un antojo: puede ser señal de que estás enfermo ♬ sonido original - Primeros Auxilios

Otro aspecto al que se te anima a prestar atención es al de la presión ejercida para romper el hielo. Esto llega a provocar irritaciones, heridas, grietas, fisuras y hasta fracturas en tus piezas dentales. Pero masticar hielo incluso puede afectar tu alimentación, pues esto puede convertirse en una obsesión, donde en lugar de comer normal… consumes hielo. Y se indica que las temperaturas frías constantes pueden alterar el funcionamiento de tu sistema digestivo.