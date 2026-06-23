Por qué NO se puede comer jamón estando embarazada: lo que dice la ciencia

Las mujeres embarazadas suelen recibir una larga lista de recomendaciones alimentarias para proteger su salud y la del bebé. Entre ellas, una de las más conocidas es evitar el consumo de ciertos embutidos, incluido el jamón, especialmente cuando no ha sido cocinado o sometido a procesos que eliminen posibles microorganismos peligrosos.

Esta recomendación no es un mito. Según la American Pregnancy Association, las carnes frías y los embutidos pueden contener bacterias como Listeria monocytogenes, responsable de la listeriosis, una infección que puede resultar especialmente peligrosa durante el embarazo. Aunque los casos son poco frecuentes, las consecuencias pueden incluir complicaciones graves para la madre y el desarrollo del bebé, por lo que se aconseja extremar precauciones con este tipo de alimentos.

Consulta al médico sobre qué alimentos debes evitar durante el embarazo.|(ESPECIAL/CANVA)

Cuál es el peligro de comer jamón estando embarazada

El principal riesgo es la listeriosis

La listeriosis es una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que puede encontrarse en alimentos listos para consumir, como algunos embutidos y carnes procesadas. Durante el embarazo, el sistema inmunológico experimenta cambios naturales que pueden hacer a la mujer más vulnerable a esta infección.Lo preocupante es que, en muchos casos, la listeriosis provoca síntomas leves o similares a los de una gripe común, por lo que puede pasar desapercibida. Sin embargo, la bacteria tiene la capacidad de atravesar la placenta y afectar directamente al feto, aumentando el riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo o infecciones neonatales graves.

No todos los tipos de jamón presentan el mismo riesgo

El nivel de riesgo depende del tipo de jamón y de cómo se haya procesado. Los especialistas suelen recomendar evitar los embutidos fríos que se consumen directamente del paquete, a menos que hayan sido calentados previamente hasta alcanzar una temperatura segura.

De acuerdo con una investigación científica publicada en PubMed Central, la listeriosis es una de las enfermedades transmitidas por alimentos que genera mayor preocupación durante el embarazo debido a sus posibles consecuencias para la madre y el bebé.

El estudio destaca que la prevención mediante una adecuada manipulación de los alimentos y la reducción de la exposición a productos de riesgo son medidas fundamentales para evitar complicaciones.

Sin embargo, es recomendable consultar al médico general antes de tomar la decisión sobre comer o no embutidos en esta etapa tan delicada.