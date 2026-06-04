7 alimentos que inflaman el estómago en niños y no lo sabías

El estómago abultado en los niños no siempre es provocado por una dieta incorrecta o por el consumo de productos procesados, hay ocasiones en que los alimentos de la dieta diaria son los que inflaman y producen molestias digestivas sin que nadie lo note porque son naturales.

¿Qué alimentos inflaman el cuerpo? Las 7 comidas que inflaman a los niños y muchos lo ignoran