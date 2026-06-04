7 alimentos que inflaman el estómago en niños y no lo sabías
Si de repente tus hijos comienzan a presentar molestias estomacales, podría deberse al consumo de ciertos alimentos que inflaman y no se procesan tan fácilmente.
El estómago abultado en los niños no siempre es provocado por una dieta incorrecta o por el consumo de productos procesados, hay ocasiones en que los alimentos de la dieta diaria son los que inflaman y producen molestias digestivas sin que nadie lo note porque son naturales.
¿Qué alimentos inflaman el cuerpo? Las 7 comidas que inflaman a los niños y muchos lo ignoran
- Manzana. La manzana es una fruta que le gusta a todos porque tiene un sabor equilibrado entre dulce y ácido. Sin embargo, también puede caerle pesado al estómago de los pequeños y causar sensación de hinchazón cuando se consume en exceso. De acuerdo con información de Web MD, esto pasa porque las manzanas contienen sorbitol, un tipo de azúcar que no todos pueden absorber correctamente.
- Pera. Al igual que pasa con las manzanas, la pera tiene azúcares naturales que no siempre son tan fáciles de digerir para el estómago infantil. Por otra parte, existe la posibilidad de que estas sustancias se fermenten y desencadenen la inflamación abdominal, según explica Everyday Health.
- Frijoles. Estas leguminosas son tradicionalmente conocidas como entre los alimentos que causan flatulencias en niños y adultos. Todo porque se trata de un tipo de productosque tienen compuestos que el organismo tarde un poco más en descomponer, que es cuando se inflaman e incluso puede haber sensación de pesadez.
- Brócoli. A pesar de que es rico en hierro y vitaminas, el brócoli es un vegetal que, en porciones abundantes, ocasiona el llamado "vientre abultado". Un artículo de Medical News Today explica que esto pasa porque trae un tipo de fibra dietética que el colon batalla en descomponer.
- Sandía. A pesar de que es una fruta muy refrescante y que a los pequeños les encanta sobre todo en las épocas de calor, la sandía puede generar hinchazón en el estómago por los azúcares que hay en su composición, que pese a ser naturales, no siempre se procesan tan rápido.
- Yogur. No solo las personas que son intolerantes a la lactosa sufren de inflamación cuando consumen productos como el yogur y batidos, estos síntomas también pueden presentarse con la ingesta regular en los niños. Tal como explica el portal especializado VinMec, esto pasa por el aumento de acidez estomacal y la sobreestimulación del proceso digestivo.
- Cebolla. Hay casos en donde a los niños les desagrada el sabor tan fuerte de la cebolla, aunque este "rechazo" también podría deberse a que se trata de alimentos con alto índice de fructanos. Esto hace que los alimentos que tengan a la hortaliza entre sus ingredientes principales, sean los que inflaman y causen malestar.