Conoce el garambullo, superalimento mexicano que es bueno para tu organismo

Probablemente sí sepas que existe o le has visto en alguna imagen o video, pero nunca te has puesto a entender a qué sabe o en qué regiones es típica. Por eso se te explicará en este artículo lo que es un garambullo, fruto oriundo de zonas secas dentro del país. No se trata de un alimento con un buen sabor, sino de un elemento con alto valor nutricional. He aquí todos los detalles.

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¿Qué es el garambullo, fruto mexicano saludable?

Cuando tú lo ves, pareciera una uva o un arándano, sin embargo el garambullo combina un sabor de notas dulces o un ligero toque ácido que lo convierte en un elemento muy útil para consumir en diferentes presentaciones. Justamente este es el fruto del cactus con el mismo nombre, originario de estados como Zacatecas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro o Hidalgo. Y es que es un alimento típico de zonas áridas o semiáridas.

Dentro del ámbito nutricional, el garambullo contiene mucha fibra, donde se incluye vitamina C, minerales como potasio y calcio. Tal como otros frutos de tonalidades oscuras, tiene una buena cantidad de antocianinas, mismas que incluyen pigmentos naturales con propiedades antioxidantes. Estos precisamente son los que protegen las células del daño provocado por los radicales libres.

¿Cómo se puede consumir el garambullo, fruto mexicano?

Se indica que para hacerlo parte de tu dieta de manera saludable, se requiere del consumo del garambullo como frutos secos o en preparaciones caseras. Incluso si buscas hacerlo de la manera más natural, hay que comerlo fresco después de lavarlo cuidadosamente. Queda perfectamente como un refrigerio durante la temporada donde se cosecha.

Además, estas son las posibilidades para consumir un fruto que consumido de manera equilibrada, puede aportar de manera contundente a tu salud.