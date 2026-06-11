Consume este alimento y fortalece la salud de tus huesos

Tal vez el sabor no es tan conocido ni abrazado por las personas, pero se indica que la sardina es un superalimento, pues su aporte de salud es altísimo. Esto se sabe de este pescado, que incluso es bastante económico para los que buscan el combo de bueno para el organismo y benéfico también para el bolsillo. Ayuda a tus huesos de la siguiente manera.

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¿Por qué se recomienda consumir sardina para ayudar a tus huesos?

Todo esto recae en una combinación de nutrientes muy difícil de igualar por otro alimento. Tiene grandes cantidades de proteínas, Omega3, vitamina D y calcio. Expertos como David Céspedes (especialista en longevidad) indican que si tú llegaras a consumir sardina por un mes completo, tendrías todos los nutrientes y elementos necesarios para sobrevivir de la manera básica.

¿Cómo funcionan los aportes de la sardina para la salud de tus huesos?

La Escuela de Salud Pública de Harvard indica que la sardina tiene un aporte nutricional único, el cual ofrece proteínas de alto valor biológico, el cual beneficia el desarrollo muscular y la reparación. Mientras que en el sentido del aporte de calcio, convierte a la lata de sardina en un elemento comparable a un vaso de leche.

Si a eso se le agrega que este animal en lata te ofrece vitamina D, indispensable para la absorción de calcio; y vitamina B12, clave para la formulación de glóbulos rojos… el buen funcionamiento del sistema nervioso también se ve optimizado.

¿Cómo funcionan los aportes de la sardina para la salud cardiovascular?

Y si todo lo dicho con anterioridad no es suficiente para incorporar la sardina de manera equilibrada a tu dieta, se te indica que también puedes recibir fortalecimiento en temas del corazón y el cerebro. Se indica que el Omega3 tiene dos ácidos grasos (EPA y DHA), considerados los más activos en el cuerpo humano. Es decir, se puede reducir la inflamación en los vasos sanguíneos, bajan un poco la presión arterial, disminuyen los triglicéridos en la sangre y también reducen el riesgo de latidos cardíacos irregulares.

Allí la Asociación Americana del Corazón recomienda consumir al menos dos porciones de sardina a la semana, pues es un alimento que se encuentra entre los pescados grasos.