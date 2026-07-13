Estos son los usos que puedes darle a la miel para mejorar tu salud

Es bastante común leer o escuchar recomendaciones alrededor del consumo y uso de la miel. Los remedios caseros para belleza y salud siempre tienen este elemento como parte de asuntos de relevancia. Ante eso, este artículo te pone sobre la mesa los múltiples beneficios que tu cuerpo recibe al consumir este producto natural proveniente de las abejas.

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¿Por qué es bueno consumir miel?

Aunque algunos productos procesados tienen bastante esencia de la miel, siempre se recomienda consumir un producto lo más natural posible. Y es que esto permite beneficiarse de manera más completa de los aportes de salud de elementos realmente naturales. Por eso se te indica que en el caso específico de este endulzante, recibes su debida dosis de propiedades antibacterianas, antioxidantes y enzimas.

Antiinflamatorio natural

Según los expertos, la miel tiene propiedades hepatoprotectoras, lo cual protege al hígado de enfermedades metabólicas, medicamentos y toxinas. Y en más de los aportes antiinflamatorios, se indica que reduce la expresión de citoquinas inflamatorias e inhibe enzimas proinflamatorias.

Buen cicatrizante

En aspectos especializados, la miel funciona como un excelente manejo clínico de infecciones en las heridas. En contextos médicos como hospitales, se ha demostrado ser particularmente efectiva en tratamientos como úlceras de pie diabético y otros asuntos como quemaduras.

Cuida tu corazón y nivela tu colesterol

Cuando se consume este producto de manera constante, se logra un perfil lipídico con un mejor funcionamiento. Y esto precisamente se traduce en una reducción de posibilidades para tener enfermedades en el corazón, esto gracias a los polifenoles… que son antioxidantes. Y por si eso no fuera suficiente, también se indica que este endulzante natural sirve perfectamente para destapar las arterias que tienen ciertas complicaciones para estar libres.

Quita la tos

Y un aspecto que vale la pena destacar es que si tú prestas su debida atención a los productos comerciales de las farmacias o sitios donde venden jarabes, tienen como base la miel de abeja. Allí es especialmente recomendada la de eucalipto o de cítricos, misma que puede actuar como supresora confiable ante ese tipo de malestares de salud. Incluso la OMS la recomienda como tratamiento nocturno para niños.