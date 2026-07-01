Para tener un cuerpo atlético, se necesita seguir a pie de letra 3 factores importantes. El primero de ellos es hacer ejercicio, descansar lo más que se pueda y comer adecuadamente, para rejuvenecer la piel y que se vea más saludable. Es por ello que estos alimentos te ayudan a combatir la flacidez en las piernas y glúteos para lograr un efecto firme, según los expertos.

Está comprobado científicamente que después de los 30 años el cuerpo humano deja de producir colágeno y elastina, lo que ocasiona que la piel pierda elasticidad y firmeza, según Laura Rojas para Elle. La aparición de celulitis y falta de firmeza también se debe a la falta de hidratación, ejercicio y a una mala alimentación. Caso contrario a estas 5 comidas que te ayudarán a tener un abdomen plano.

Qué alimentos comer para combatir la flacidez en las piernas y glúteos y lograr un efecto firme, según expertos|IA

Los alimentos para combatir la flacidez

1. Grasas saludables: Ayudan a que las personas tengan mayor energía al practicar cualquier deporte. Además, regula la inflamación y mejora los niveles de colesterol. Los alimentos pueden ser:



Aguacate

Aceite de oliva extra virgen

Frutos secos sin sal

Semillas de lino y chía.

2. Proteínas: Son indispensables en todo tipo de alimentación, ya que contribuyen a la formación y mantenimiento de colágeno. No obstante, el consumo en exceso puede ocasionar daños al hígado. Los alimentos son:



Huevos

Legumbres

Carnes magras

Pescado

Legumbres.

3. Verduras de hoja verde: Aportan antioxidantes, hierro, fosfato y fibra: kale, espinacas, acelgas, lechuga, alcachofas, brócoli y coles.

4. Frutas: Algunas frutas contribuyen a mantener la piel firme, como lo son los arándanos, moras, frambuesas y cerezas, así como las fresas, naranjas, mandarinas, limones y manzanas.

5. Cereales: El arroz integral, la avena y la cebada aportan fibra y contribuyen a que el cuerpo utilice mejor las grasas para obtener energía. Otro de los alimentos que puedes incluir en tus comidas es la leche, por ser una buena fuente de proteína.

Cabe mencionar que todos estos alimentos se deben acompañar de ejercicio, pero sobre todo de mantenerse hidratados con el consumo de mínimo 2 litros de agua por día.