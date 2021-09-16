¿Deadpool tiene una de las 5 gemas del infinito secretas de Marvel?

Una teoría de los fanáticos de Los Vengadores dicta que en Deadpool 3 podría estar una de las 5 gemas del infinito secretas de Marvel.

Lo anterior pudiera ser posible, ya que el universo cinematográfico de Marvel no reveló todas las gemas del infinito que existen en los cómics, hay 5 gemas más que no se han visto.

Así las cosas, la cinta Deadpool 3 podría ser una buena oportunidad para que Marvel Studios presente una de ellas y que de otra manera no podría haber funcionado en el UCM sin Wade Wilson.

Si bien la saga del infinito llegó a su fin con 'Vengadores: Endgame', terminando con las gemas del infinito de momento, podrían regresar en el futuro de alguna manera, aunque Thanos haya perdido la vida.

Con el paso del tiempo, han aparecido cinco gemas más en los cómics, la del Ego es quizás la más famosa ya que está ligada a las seis originales. Sin embargo, también hay una especie de gemas para Muerte, Construir y Ritmo.

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Deadpool y su relación con las gemas

La quinta gema del Infinito es Continuidad y se puede ver en el cómic Deadpool Vol. 3 Nº 27 que solo funciona con él, ya que es el héroe de Marvel que rompe la cuarta pared.

Ahí Deadpool roba la gema de Thanos para recordar el tiempo donde estuvo con Siryn y cambia la historia del universo Marvel, por lo que entra y salé de los cómics alterando sus tramas, para finalmente entregarle la gema a los editores de Marvel.

Así, esta es la oportunidad ideal para atravesar la cuarta pared y tener continuidad con el UCM de este modo.

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