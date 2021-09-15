¿Cuál es la película en la que aparecen juntas todas las princesas de Disney?

El sueño de muchos fanáticos de las princesas de Disney se hizo realidad en 'Ralph, el demoledor 2', pues es la cinta animada que reúne a todos ellas en un mismo lugar.

En este largometraje el gigantón y su inseparable pequeña se introducen al mundo de internet y las apps, creando una travesía digital en la que se encuentran con otros personajes del universo Disney esperando por ellos.

En una escena se puede ver a Vanellope en una habitación llena de princesas Disney haciendo un cameo, dando lugar a un encuentro épico y nunca antes visto en la pantalla grande.

Sin duda este crossoover de ensueño causa emoción para los cinéfilos amantes de esas bellas mujeres, ya que se pueden ver juntas a Jasmine, Blancanieves, Pocahontas, Elsa, Ana, Moana, Bella, Rapunzel, Tiana, Aurora, Mulán y Ariel.

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Otras sorpresas en 'Ralph, el demoledor 2'

Además del espléndido encuentro de las princesas de Disney, en 'Ralph, el demoledor 2', se encuentra Yesss, un algoritmo con muhco estilo que ayudará a los protagonistas en su recorrido por Internet y busqueda de videos en Buzz Tube y KnowsMore, un peculiar motor de búsqueda.

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