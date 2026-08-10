Los escenarios de “Atormentado” existen: guía completa para viajar desde México a Ohio

La industria del séptimo arte se ha visto impulsada desde hace algunos años por el auge de las plataformas de streaming. El uso de estos servicios en los hogares demanda una renovación permanente de producciones para disfrutar.

Noticias Nayarit del 7 de agosto 2026

Pero no solo eso es lo que ha traccionado el uso de plataformas como Netflix, sino que poco a poco se ha ido instalando la tendencia del turismo cinematográfico. Esto hace referencia a que cada vez más personas buscan viajar con destino a los lugares en donde fueron rodadas su películas favoritas.

¿Dónde se rodó “Atormentado”?

Conociendo un poco de qué se trata el turismo cinematográfico, seguramente nos llegan a la memoria imágenes de lugares que vimos en laguna producción. Esto es lo que motiva a las personas a intentar conocer estas locaciones y vivir una verdadera experiencia de película.

#takeshelter #peliculas #cine #peliculasdenetflix ♬ sonido original - Kore Blanco @cineconvico Atormentado o Take Shelter se coló estas semanas al top 10 de Netflix y me parece muy importante ya que es una de estas joyas olvidadas que quince años después de su estreno se revalorizan y más gente puede verlas. Un hombre empieza a tener visiones del fin del mundo y tendrá que construir un refugio para cuidar a su esposa e hija, aunque no sabemos si estas visiones son verdad o si su mente comienza a desequilibrarse. ¿Ya la viste? ¿Que te pareció? #atormentado

En esta oportunidad, este artículo se centra en la película “Atormentado” que fue estrenada en 2011 bajo la dirección de Jeff Nichols. El filme es uno de los más vistos en México y presenta en pantalla locaciones reales del norte del estado de Ohio, en Estados Unidos.

Ruta “Atormentado”

“Atormentado”, protagonizada por Michael Shannon y Jessica Chastain, es una película que no solo ofrece una trama atrapante sino que, como se mencionó, invita a visitar los lugares en donde fue filmada. Ya sabiendo que Ohio es el destino, a continuación se detalla una guía de viaje con punto de partida en México:

Logística del viaje desde México

Vuelos: La opción más rápida es volar al Aeropuerto Internacional de Cleveland-Hopkins (CLE). Existen conexiones directas o con una sola escala desde la Ciudad de México (MEX), Guadalajara (GDL) o Monterrey (MTY) a través de aerolíneas como United, Delta o American Airlines.

Documentación: Necesitarás un pasaporte mexicano vigente y una Visa estadounidense de turista (B1/B2).

Transporte Local: Es imprescindible rentar un auto en el aeropuerto de Cleveland. Las locaciones de la película están repartidas en zonas rurales y pequeñas ciudades donde no hay transporte público fluido.

Ruta de locaciones clave de "Atormentado"

El recorrido principal se concentra a unos 35-45 minutos al suroeste de Cleveland, en el Condado de Lorain.

La Casa Familiar de Curtis y Samantha: Ubicada en LaGrange, Ohio (41800 Biggs Rd). Es la casa rural donde Curtis (Michael Shannon) cavaba el refugio contra tormentas. Es propiedad privada, por lo que solo se puede observar o fotografiar con respeto desde la vía pública.

Paisajes de Tormenta y Campos Abiertos: Ubicados en Grafton y LaGrange, Ohio. Son las vastas llanuras y carreteras secundarias que cruzan las zonas agrícolas del condado. La ruta OH-301 conecta estos pintorescos paisajes rurales.

Escenas del Pueblo y Comercios: Ubicadas en Elyria y Oberlin, Ohio. Las tomas urbanas y de compras de materiales fueron filmadas entre Elyria y la histórica ciudad universitaria de Oberlin.

Secuencia Clímax del Lago / Playa: Ubicada en Catawba Island / Lago Erie. Representa el paisaje costero del inquietante final de la película en las playas del Lago Erie.

Itinerario sugerido

Día 1: Llegada y Centro de Cleveland



Llegada al Aeropuerto Cleveland-Hopkins (CLE) y recogida del auto de renta.

Hospedaje en Cleveland o Elyria.

Visita opcional al Rock & Roll Hall of Fame en el centro de Cleveland.

Día 2: Tour por el Condado de Lorain (Locaciones Principales)



Mañana: Recorrido por LaGrange y Grafton para ver las zonas rurales de la casa y los campos abiertos.

Tarde: Almuerzo y caminata por Oberlin, un centro histórico con arquitectura Victorian, cafeterías y el Oberlin College.

Atardecer: Recorrido por Elyria para observar la arquitectura del Medio Oeste estadounidense mostrada en las tomas del entorno de trabajo de Curtis.

Día 3: Costa del Lago Erie

