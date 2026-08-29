Ruta “Bridgerton”: Guía completa para viajar desde México hacia sus locaciones en el Reino Unido

El entretenimiento en la actualidad se ve bombardeado por diversas alternativas entre las que se destacan aquellas que nos llegan a través de las pantallas. Las series y películas se encuentran entre las opciones más elegidas a nivel mundial y eso se ve impulsado por las plataformas de streaming.

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Disfrutar en la comodidad del hogar de una producción internacional, cualquier día y a cualquier hora, es algo muy positivo para quienes atesoran este tipo de experiencias. Ahora, esas sensaciones se multiplican porque muchos espectadores emprenden viajes para conocer en persona los lugares en donde fueron filmadas sus series y películas favoritas.

¿Dónde se rodó “Bridgerton”?

Si de lo mencionado anteriormente buscamos un ejemplo, en la plataforma Netflix podemos hallar muchos. La serie “Bridgerton” es la elegida en esta oportunidad y es que se trata de una de las producciones más vistas en México y con mejores reseñas por parte de los críticos.

“Bridgerton” fue creada por Chris Van Dusen y presenta una trama de época y romanticismo. La serie fue filmada íntegramente en el Reino Unido y en muchas escenas pueden apreciarse mansiones históricas, palacios reales, ciudades señoriales y sets de filmación montados en Londres.

Ruta “Bridgerton”

Tras lo señalado, quienes disfrutaron de “Bridgerton” y desean vivir la experiencia de recorrer las locaciones reales de la serie, la siguiente guía les ayudará a organizar un viaje centrado en Londres:

Preparativos y logística desde México

Vuelos directos: Volaris, Aeroméxico o British Airways conectan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX) con Londres Heathrow (LHR).

Visado: Los ciudadanos mexicanos no requieren visa para estancias turísticas de hasta 6 meses en el Reino Unido. Sin embargo, debes tramitar con anticipación la autorización electrónica de viaje ETA (Electronic Travel Authorisation) en línea.

Mejor época: De mayo a septiembre, cuando florecen los jardines y los días son más largos (ideal para ver la glicinia exterior de la casa Bridgerton en primavera).

Locaciones principales por Ciudad

Londres y alrededores



Ranger’s House (Greenwich): Funciona como la fachada exterior de la residencia de la familia Bridgerton.

Hampton Court Palace (Richmond): Representa el palacio real y las propiedades de la Reina Charlotte.

Lancaster House (Westminster): Se utiliza para la filmación de los lujosos interiores de las recepciones reales.

Old Royal Naval College (Greenwich): Escenario recurrente para paseos al aire libre, calles victorianas y mercados de época.

Bath



N°1 Royal Crescent: Es la icónica fachada de la residencia de la familia Featherington.

The Holburne Museum: Edificio monumental que da vida a la fachada exterior de la mansión de Lady Danbury.

The Abbey Deli (Abbey Green): Local gastronómico que en la ficción se transforma en la tienda de modas Modiste de Madame Delacroix.

Bath Assembly Rooms y Guildhall: Espacios interiores donde se rodaron múltiples escenas de los salones de baile de la alta sociedad.

Itinerario recomendado de 5 días