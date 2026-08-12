Ruta “Contrato para matar”: Cómo organizar un viaje desde México a las locaciones de la exitosa película

Las plataformas de streaming siguen instalándose como uno de los entretenimientos más elegidos a nivel mundial. Con películas, series y documentales que se actualizan constantemente, reúnen a una gran cantidad de personas que los disfrutan en la comodidad de sus hogares.

Noticias Zacatecas del 11 de agosto 2026

Más allá de esta experiencia, un porcentaje de esa audiencia está incursionando en otra práctica que se relacionado con las producciones que observa en pantalla. Se trata del turismo cinematográfico a través del cual buscan visitar los lugares en donde sus series y películas favoritas han sido filmadas.

¿Dónde se rodó “Contrato para matar”?

Es muy común que en las producciones no solo se ofrezca una historia atrapante, sino que se muestran paisajes y lugares que atraen a la audiencia. Se trata de las locaciones que son elegidas minuciosamente para darle atmósfera a las series y películas, y que despiertan el interés de quienes también disfrutan de viajar.

♬ sonido original - CDCineNews @cdcinenews 🔥¡Prepárate para la adrenalina de ContratoParaMatar! 📜🩸 Fast Charlie (interpretado #PierceBrosnan) lleva 20 años siendo el asesino más eficiente de la mafia, 😎 pero todo cambia cuando un trabajo sale mal y el caos se desata. 🥹 Entre cadáveres sin identificar, 💀 novatos en problemas 😵‍💫 y nuevos jefes criminales, 🤠 Charlie tendrá que usar toda su habilidad para sobrevivir. ¡Acción, crimen y giros inesperados en cada escena! #FastCharlie #Acción #ConsultaCartelera #CDCine #PelículaDeCrimen #Cinépolis #Cine

La película “Contrato para matar” no solo es un thriller de acción y crimen, sino que esta producción dirigida por Phillip Noyce y protagonizada por Pierce Brosnan atrae por sus locaciones. El filme fue rodado en íntegramente en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, y principalmente se eligieron lugares de la ciudad de Nueva Orleans.

Ruta “Contrato para matar”

“Contrato para matar” fue filmada entre marzo y abril de 2022 en un trabajo de producción muy grande que logró dar en el clavo con lo que finalmente puede verse en la pantalla de Netflix. Por lo tanto, para quienes no solo disfrutan de las tramas y quieren conocer los lugares en donde se desarrollan, a continuación se detalla una guía de viaje a las locaciones de este filme y con punto de partida en México:

Documentación y requisitos para viajar desde México

Pasaporte mexicano: Debe estar vigente durante toda la estancia.

Si cuentas con Visado de Turista (B1/B2) estadounidense, no necesitas trámites adicionales.

Si tienes nacionalidad de un país del programa Visa Waiver (o doble nacionalidad), necesitarás tramitar la ESTA en línea antes de volar.

Vuelos: La opción más rápida desde México es volar desde la Ciudad de México (MEX), Guadalajara (GDL) o Monterrey (MTY) hacia el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans (MSY), generalmente haciendo una breve escala en Houston (IAH), Dallas (DFW) o Atlanta (ATL).

La ruta de las locaciones de Contrato para matar en Nueva Orleans

El Campus Universitario



Anfiteatro al aire libre de UNO: Es el espacio verde con pendientes donde Gary dicta sus clases sobre moralidad y naturaleza humana.

Liberal Arts Building y Science Building: Los pasillos y aulas (como la LA 120/140) que sirven de fondo para sus clases e interacciones con sus alumnos.

Washington Oak Plaza: La zona céntrica del campus rodeada de roble donde Gary camina conversando sobre su doble vida.

Los bares y restaurantes



Vaughan’s Lounge (En el barrio Bywater): Un legendario e íntimo bar local donde se filmaron varias de las reuniones encubiertas entre Gary disfrazado y sus clientes. Es perfecto para ir por un trago de noche y escuchar música local.

Diners y Cafés de Uptown/Garden District: Varios encuentros y encuentros casuales entre Gary y Madison (Adria Arjona) transcurren en cafeterías tradicionales de esta zona.

Garden district y french quarter

