Guía para mexicanos: Vuelos y escalas para recorrer las locaciones donde se grabó la película “23.000 vidas”
Ruta “23.000 vidas”. Vuelos y escalas desde México para recorrer las locaciones de la popular película.
Recorrer el mundo se encuentra entre los objetivos de millones de personas. Esto se debe a que viajar es una de las experiencias más bonitas que se pueden vivir y el planeta nos ofrece paisajes inigualables que, en muchas ocasiones, se nutren de historias o hechos especiales que los destacan.
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El mundo del cine es uno de ellos y es que desde hace un tiempo ha comenzado a impulsarse el denominado turismo cinematográfico. Se trata de viajes a los lugares en donde fueron filmadas las series y películas, producciones que han puesta en pantalla lugares especiales y que atraen a las audiencias.
¿Dónde se rodó “23.000 vidas”?
Con las aplicaciones de streaming, las películas se han multiplicado y esto incrementa los destinos posibles a visitar. En esta oportunidad, un filme que se destaca es “23.000 vidas” que fue estrenado el pasado 17 de julio a través de la plataforma de Netflix.
@jorgevazquez_ Pelicula recomendada: 23.000 Vidas en Nettlix. Esta nueva pelicula de Netflix es la recomendación perfecta si buscas una buena película, un drama inspirador, para llorar, drama y con una historia real que te va a dejar completamente impactado. Tiene un ritmo frenético, está basada en hechos reales y te mantiene con el corazón en un puño. ¿Ya la viste o la apuntas para verla ya? Te leo. #peliculasrecomendadas #quever #peliculasnetflix #basadoenhechosreales #23000vidas ♬ sonido original - Jorge Vázquez
“23.000 vidas” es un drama alemán, dirigido por Markus Goller y que fue filmado principalmente en dos locaciones: Malta y la ciudad de Berlín (Alemania). Las escenas rodadas en estos lugares permitieron imprimirle a la película la atmósfera necesaria para el desarrollo de la trama.
Ruta “23.000 vidas”
Si eres de las miles de personas que han disfrutado de “23.000 vidas”, puede que también te interese visitar los lugares en donde fueron filmadas algunas de sus escenas. Es por eso que a continuación se ofrece una guía de viaje detallada para visitar sus locaciones en Alemania, partiendo desde México:
Ruta de viaje recomendada
Vuelo Transatlántico desde México a Alemania
- Origen: Ciudad de México (MEX), Cancún (CUN) o Monterrey (MTY).
- Destino principal: Berlín, Alemania (BER).
Vuelos y escalas habituales
- Opción directa / 1 escala: Volar con Lufthansa realizando escala en Fráncfort (FRA) o Múnich (MUC) hasta el Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo (BER).
- Otras alternativas con 1 escala: Volar vía Madrid (MAD) con Iberia o vía Ámsterdam (AMS) con KLM.
Tramo Interno en Alemania (Berlín a Emden)
- Traslado: En lugar de volar, la forma más rápida y práctica de conectar Berlín con el astillero de Emden (Baja Sajonia) es en tren de alta velocidad (ICE / Deutsche Bahn):
- Ruta: Berlín-Hannover / Bremen-Emden (duración aprox. 4 a 5 horas).
Conexión de Alemania a Italia (Sicilia y Lampedusa)
- Vuelo internacional (Alemania a Sicilia)
- Ruta: Volar desde Hannover (HAJ), Hamburgo (HAM) o regresar a Berlín (BER) con destino al Aeropuerto de Palermo (PMO) o Catania (CTA) en Sicilia.
- Escalas: Hay vuelos directos estacionales o conexiones con 1 escala vía Roma Fiumicino (FCO) operadas por ITA Airways, Ryanair o Lufthansa.
Tramo local a Trapani y Lampedusa
- A Trapani (Sicilia): Desde el aeropuerto de Palermo, se accede fácilmente por carretera/autobús a la ciudad portuaria de Trapani (aprox. 1 hora).
- A Lampedusa (LMP): Para llegar a la isla de Lampedusa, se puede tomar un vuelo regional directo desde Palermo (PMO) o Trapani (TPS) con aerolíneas locales (como DAT / Volotea), o bien el ferry nocturno desde Porto Empedocle.
Locaciones a visitar
- Berlín, Alemania: Donde surge el grupo de estudiantes y la campaña de crowdfunding de “23.000 vidas”.
- Emden, Alemania: Puerto del norte de Alemania donde consiguen y restauran el barco pesquero (trawler) que bautizan como Iuventa.
- Isla de Lampedusa y Trapani (Sicilia), Italia: Punto clave en el Mediterráneo donde la embarcación operó en el canal de Sicilia y posteriormente fue incautada por las autoridades italianas, derivando en los juicios.