De Netflix a la realidad: Guía de viaje desde México para visitar las locaciones de “Los dueños de la calle”

Todos tenemos la posibilidad de vivir una experiencia de película y es que el turismo mantiene en tendencia una modalidad de viaje que se relaciona directamente con el cine y la televisión. Se trata del turismo cinematográfico que consiste en viajar para conocer los lugares en donde fueron filmadas nuestras producciones favoritas.

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Este turismo se ha acentuado con el auge de las plataformas de streaming en donde las series y películas abundan, y con catálogos que se actualizan periódicamente. Netflix es una de las compañías más elegidas y en esta oportunidad nos centramos en un filme que tiene en su catálogo y del cual puedes conocer cómo visitar sus locaciones.

¿Dónde se rodó “Los dueños de la calle”?

La película que toma el protagonismo en esta oportunidad es “Los dueños de la calle”, cuyo título original es “Boyz n the Hood” y que fue estrenada en 1991. Se trata de una producción norteamericana dirigida por John Singleton y protagonizada por Cuba Gooding Jr., Ice Cube, Laurence Fishburne, Morris Chestnut, Angela Bassett y Nia Long.

“Los dueños de la calle” es un drama criminal que llegó a Netflix y se convirtió en uno de los más elegidos. Además, en pantalla muestra lugares muy populares de Estados Unidos ya que fue filmada en locaciones reales de Los Ángeles, California, principalmente en el área de South Central e Inglewood.

Ruta “Los dueños de la calle”

Quienes han podido ver “Los dueños de la calle” de seguro recordarán algunos de los lugares en donde se desarrollaron sus escenas. Es por eso que a continuación se detalla una guía para viajar hacia Los Ángeles y poder conocer sus locaciones que no son atracciones turísticas porque se trata de sitios residenciales:

El corazón del vecindario: Cimarron Street

La mayor parte de la vida de los personajes, Tre, Ricky y Doughboy, se desarrolla en esta calle del barrio Park Mesa Heights, donde las casas principales se encuentran muy cerca unas de otras:



5918 Cimarron Street: La casa de Furious Styles y su hijo Tre, el eje moral de la historia.

5911 Cimarron Street: La casa donde vivía la familia Baker, hogar de Ricky y Doughboy.

5906 Cimarron Street: La residencia del personaje de Brandi.

Escenas emblemáticas fuera del barrio

White Point Park (San Pedro): El lugar costero donde Furious Styles lleva a Tre a pescar. Es una gran parada para disfrutar de una vista abierta al mar y un ambiente relajado lejos de la ciudad.

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