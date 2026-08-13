Locaciones de “Incontrolables": La guía definitiva para viajar por el pueblo de Tall Pines

Las series y películas siguen deslumbrando a grandes audiencias a lo largo y ancho del mundo. Esto se da gracias a las plataformas de streaming como Netflix que se encargan de ofrecer nutridos catálogos que se van renovando constantemente.

En la actualidad, muchas de las personas que encuentran entretenimiento en este tipo de producciones también se aventuran a incrementar esa experiencia. Esto hace referencia a que la idea de viajar hacia las locaciones en donde fueron filmadas sus series y películas favoritas se ha convertido en un gran plan.

¿Dónde se rodó "Incontrolables"?

Teniendo en cuenta la gran variedad de producciones que pueden verse en las plataformas de streaming, es lógico pensar que los posibles destinos a visitar son muchos, y es así. Al respecto, hoy te proponemos descubrir cómo viajar hacia las locaciones de la serie "Incontrolables" que fue estrenada en 2025.

"Incontrolables" es una producción de suspenso, drama y misterio que fue creada por Mae Martin y que fue filmada en íntegramente en Canadá. En este punto hay que tener en cuenta que la trama transcurre en el pueblo ficticio Tall Pines por lo que resulta imposible hallarlo en GPS.

Ruta "Incontrolables"

Tras los datos conocidos sobre "Incontrolables", y teniendo en cuenta que fue rodada en un pueblo ficticio, es importante destacar que de igual manera se pueden visitar las locaciones en donde se filmó la serie. A continuación, se detalla una guía de viaje que tiene como punto de partida a México y como destino a Canadá:

Requisitos para viajar a Canadá desde México

Pasaporte mexicano: Debe tener una vigencia mínima de 6 meses al momento de ingresar.

eTA (Autorización Electrónica de Viaje) o Visa:

Requieres eTA si has tenido visa canadiense en los últimos 10 años o si cuentas con una visa de turista para Estados Unidos vigente.

Si no cumples con ninguno de los dos requisitos anteriores, deberás tramitar la Visa de Turista canadiense.

Cómo llegar desde México

Vuelo principal: La mejor puerta de entrada es volar hacia el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (YYZ) desde ciudades con vuelos directos como Ciudad de México (MEX), Cancún (CUN), Guadalajara (GDL) o Monterrey (MTY).

Transporte local: Para recorrer los pueblos pequeños y las reservas naturales que recrean la atmósfera de Tall Pines, es imprescindible rentar un auto en el aeropuerto. Las locaciones rurales no cuentan con transporte público frecuente.

Ruta de viaje por los paisajes de "Tall Pines"

Muskoka y Algonquin Provincial Park: Esta zona es famosa por sus densos bosques de pinos, lagos cristalinos y cabañas aisladas. Es el lugar ideal para experimentar la atmósfera natural del pueblo.

Pueblos rurales de Ontario (como Elora o Millbrook): Tienen la arquitectura clásica de un pequeño condado norteamericano, con calles principales de ladrillo, tiendas independientes y cafeterías locales que sirvieron de inspiración para los exteriores urbanos.

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