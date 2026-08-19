Viaje a las locaciones de “Club de Cuervos”: Cómo visitar los escenarios reales de la popular serie

Unir la experiencia de viajar con las series y películas es posible en el marco del denominado turismo cinematográfico. Esta práctica invita a visitar los lugares en donde fueron filmadas nuestras producciones favoritas y así maximizar la experiencia disfrutada en la pantalla.

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En las películas y series pueden observarse paisajes y lugares que le otorgan la atmósfera que las escenas requieren y muchos de estos maravillan a los espectadores. Esto es lo que incentiva los viajes turísticos relacionados con las grandes producciones que nos despiertan diversas emociones.

¿Dónde se rodó “Club de Cuervos”?

Buscar los posibles destinos es posible con solo ponernos a ver una serie o película. En esta oportunidad, nuestra atención se posa sobre “Club de Cuervos”, una de las producciones más emblemáticas de la televisión latinoamericana y que puede verse a través de Netflix.

“Club de Cuervos” fue creada por Gary Alazraki y Michael Lam, y protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño. Esta serie fue lanzada entre 2015 y 2019 y rodada en la ciudad ficticia de Nuevo Toledo, pero varias locaciones pertenecen a los estados de Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México.

Ruta “Club de Cuervos”

Quienes disfrutaron de “Club de Cuervos” de seguro habrán prestado atención a algunas de las locaciones que pudieron verse en pantalla. Es por eso que si desean viajar a conocer estos lugares de seguro podrán atesorar la guía de viaje que se detalla a continuación:

Tepotzotlán (Nuevo Toledo)

Este Pueblo Mágico en el Estado de México alberga las plazas, calles y la parroquia que dan vida al centro histórico de Nuevo Toledo.

Transporte público: Dirígete a la Terminal de Autobuses del Norte en la CDMX (Metro Autobuses del Norte). Desde allí salen autobuses de líneas locales hacia Tepotzotlán. Otra alternativa es tomar la línea 1 del Tren Suburbano hasta la estación Cuautitlán y tomar un transporte colectivo o taxi directamente al centro.

En auto: Sal por el norte de la CDMX tomando la Autopista México-Querétaro (Mex-57D). Continúa derecho pasando la casilla de cobro de Tepotzotlán y toma la salida hacia el centro del municipio.

Estadio Hidalgo (Pachuca, Hidalgo)

Es la casa de los Cuervos Negros durante los partidos oficiales y la sede principal de las tomas de cancha y gradas.

Transporte público: Ve a la Terminal de Autobuses del Norte en la CDMX y aborda un autobús hacia la Central de Autobuses de Pachuca (líneas como ADO, Futura o Conexión). Al llegar a Pachuca, toma el sistema de transporte local Tuzobús y baja en la estación Estadio Hidalgo.

En auto: Toma la salida norte por la autopista México-Pachuca (Mex-85D). Al ingresar a la ciudad de Pachuca, continúa sobre el Bulevar Felipe Ángeles hasta la altura de la colonia Coscotitlán, donde se encuentra el estadio.

Mineral del Monte / Real del Monte (Hidalgo)

Este poblado de montaña cercano a Pachuca se utilizó para filmar exteriores, zonas administrativas y las inmediaciones del club.

Transporte público: Primero llega a la Central de Autobuses de Pachuca. Justo afuera de la terminal o en la zona del Mercado Benito Juárez en el centro de Pachuca, aborda una camioneta colectiva que va directamente hacia Real del Monte.

En auto: Desde Pachuca, toma el Corredor de la Montaña (Carretera Pachuca-Huejutla / Mex-105) en dirección a Mineral del Monte. Es un camino de curvas en ascenso bien señalizado.

Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

Sirvió de escenario para varios encuentros decisivos de la liga a lo largo de las temporadas.

Transporte público: En la CDMX, ve a la Terminal de Autobuses del Sur (Taxqueña) o a la TAPO y aborda un autobús de la línea ADO o Estrella Roja hacia la Central de Autobuses de Puebla (CAPU). En la CAPU, puedes tomar la ruta de transporte público RUTA (Línea 3) o un taxi/aplicación que te deje en el estadio en unos 15 minutos.

En auto: Sal de la CDMX por la Autopista México-Puebla (Mex-150D). Poco antes de entrar a la zona urbana de Puebla, verás la salida directa hacia la zona deportiva e industrial Parque Industrial Puebla 2000, donde se ubica el estadio.

Estadio Azteca (Ciudad de México)