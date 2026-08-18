Locaciones de “Elize: Sombras de una mujer”: Cómo ir desde México hasta Brasil para vivir la experiencia de la película

Todos tenemos una serie o una película que nos ha gustado mucho e incluso hemos visto más de una vez. El auge de las plataformas de streaming ha subido la vara ya que la cantidad de producciones que tenemos a nuestra disposición a diario es enorme.

¿No es un hambreado? ¡Luis recibió dinero por su hijo!

Sin embargo, esas series o películas que nos han gustado pueden ser disfrutadas desde una experiencia que excede a la ficción. Esto hace referencia a que cada vez más personas se anima a viajar hacia los lugares en donde fueron filmadas con el objetivo de conocer las locaciones en donde se desarrolló la trama que tanto los atrapó.

¿Dónde se rodó “Elize: Sombras de una mujer”?

Si buscar destinos es el objetivo, basta con darle clic a algunas de las opciones que ofrecen los catálogos de streaming. Es que en las series y películas podemos encontrar paisajes o lugares que nos llamen poderosamente la atención y activen así la idea de conocerlos, como es el caso de las locaciones del filme “Elize: Sombras de una mujer”.

Esta película es de origen brasileño y fue estrenado en Netflix en julio pasado. “Elize: Sombras de una mujer” es un drama cargado de suspenso, dirigido por Felipe Vellas y filmado íntegramente en Brasil, en locaciones de São Paulo, Curitiba y zonas de Paraná.

Ruta “Elize: Sombras de una mujer”

En torno a todo lo señalado, si eres uno de los fanáticos de “Elize: Sombras de una mujer” de seguro te interesará saber cómo puedes viajar a Brasil y visitar las locaciones en donde fue rodada la película. A continuación se detalla una guía de viaje para iniciar la travesía en México:

Ruta de viaje desde México hasta Brasil

Tramo aéreo internacional (México a São Paulo)



Origen: Ciudad de México (AICM), Cancún o Guadalajara.

Destino: Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos (GRU).

Tiempo estimado: Un vuelo directo desde Ciudad de México toma alrededor de 9 a 10 horas. Con escala (en lugares como Panamá, Bogotá o Lima), el tiempo total varía entre 12 y 15 horas.

Traslado hacia Chopinzinho (Paraná)



En avión + terrestre: Vuele desde São Paulo (GRU o Congonhas) hacia los aeropuertos regionales más cercanos, como Pato Branco (PTO) o Chapecó (XAP). Desde cualquiera de esos dos puntos, puede rentar un auto o tomar un autobús local para completar el trayecto por carretera (de 1 a 2 horas aproximadamente).

En autobús: Existen líneas de larga distancia desde la terminal Rodoviária do Tietê en São Paulo hacia Pato Branco, aunque el trayecto por carretera supera las 14 horas.

Traslado hacia Franca (São Paulo)



Por carretera: Se encuentra a unos 400 km al norte de la ciudad de São Paulo. Se puede llegar en coche por la carretera Cândido Portinari o en autobús de larga distancia desde la terminal Tietê (aprox. 5 a 6 horas de viaje).

En avión: Volar desde São Paulo hacia el Aeropuerto de Ribeirão Preto (RAO) y de ahí realizar un trayecto terrestre de 1 hora hasta Franca.

Principales locaciones de la historia