De México al set: Guía para visitar las locaciones de la película “Aún es de noche en Caracas”

La mayoría de las personas disfrutan de sentarse en la sala de un cine o en la comodidad de su sillón para entretenerse viendo una película o una serie. Estas producciones siempre han despertado el interés de grandes audiencias y ahora, con el acceso a las plataformas de streaming, las alternativas se han multiplicado.

"¡Vivimos momentos muy bonitos!”, Lucero recuerda con cariño al papá de Alessandra Rosaldo

Los usuarios tienen la posibilidad de darle play a grandes producciones cualquier día de la semana y a cualquier hora. Mientras, algunos sueñan con ir más allá y es que, literalmente, anhelan emprender un viaje que los deposite en las locaciones donde fueron rodadas las escenas de sus series y películas favoritas.

¿A dónde se rodó “Aún es de noche en Caracas”?

Netflix es una de las plataformas más elegidas a nivel mundial y entre sus filmes más vistos en México se encuentra “Aún es de noche en Caracas”. Se trata de una película que se estrenó este año y que rápidamente logró convertirse en una de las más comentadas.

“Aún es de noche en Caracas” contó con la dirección de Mariana Rondón y Marité Ugás y, aunque su trama trata sobre la crisis social en Venezuela, fue rodada en gran parte en México. Foros, calles y zonas periféricas de la Ciudad de México y el Estado de México fueron las locaciones elegidas para la filmación.

Ruta “Aún es de noche en Caracas”

En base a lo señalado, los fanáticos de “Aún es de noche en Caracas” de seguro se habrán imaginado visitando las locaciones de esta película. Es por eso que la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) se encargó de confeccionar un itinerario para conectar con la atmósfera del set y sus puntos clave:

El corazón del caos - La Ciudad de México



Unidades habitacionales de la CDMX: Para recrear los bloques de edificios de Caracas (estilo el 23 de Enero o los edificios residenciales de clase media venidos a menos), la producción recurrió a la arquitectura brutalista y multifamiliar de la Ciudad de México. Complejos residenciales de zonas como Tlatelolco o colonias de origen obrero con fachadas de concreto y pasillos exteriores sirvieron para enmarcar el asedio que sufre Adelaida en su propio edificio.

Interiores de la Paranoia: Los departamentos de Adelaida y su vecina "la Aurora" se montaron en sets y locaciones reales dentro de la capital mexicana, jugando con una iluminación lúgubre gracias a la fotografía de Juan Pablo Ramírez, que nos hace olvidar por completo que estamos en México.

Buscando el Litoral Central y las Calles de Fuego



Para simular las calles de Caracas durante las protestas de 2017 y las vías de escape, la producción buscó locaciones en el Estado de México y zonas periféricas que comparten similitudes topográficas (cerros poblados y asfalto desgastado).

Zonas Industriales y Callejones: Locaciones en municipios con arquitectura industrializada y calles empinadas sirvieron para escenificar las barricadas, las fogatas nocturnas y el acoso de las brigadas leales al régimen.

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