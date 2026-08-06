De México a las locaciones de “72 horas”: Guía completa para visitar los escenarios de la popular película

Quienes aman viajar, cada año se toman la tarea de investigar sobre los destinos más convenientes para conocer. Las tendencias son las que principalmente guían la brújula pero desde hace un tiempo las series y películas han dado lugar a nuevas experiencias.

Noticias Zacatecas del 5 de agosto 2026

Las producciones que pueden disfrutarse en las plataformas de streaming no solo muestran una trama en pantalla, sino que las locaciones elegidas para su rodaje despiertan curiosidad entre las grandes audiencias. Así es como el turismo cinematográfico encuentra su lugar al proponer a los viajeros visitar los lugares en donde sus series y películas favoritas fueron filmadas.

¿Dónde se rodó “72 horas”?

Netflix es una der las grandes compañías que ofrece una variada propuesta de series y películas cada año. Se trata de un catálogo que se renueva constantemente y en el que podemos encontrar producciones como “72 horas” que gustan y convierten en fans a muchos espectadores.

“72 horas” es una película de suspenso y acción que fue dirigida por Paul Haggis y estrenada en 2010. El filme es uno de los más vistos en México y fue rodado íntegramente en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania (Estados Unidos). Por lo tanto, los escenarios urbanos fueron claves para dotarlo de atmósfera adecuada.

Ruta “72 horas”

Quienes disfrutaron del filme protagonizado por Russell Crowe y Elizabeth Banks, y se ilusionan con vivir una experiencia de película, de seguro habrá pensado en conocer los lugares en donde fueron rodadas sus escenas. Por lo tanto, les interesará conocer la guía de viaje sobre “72 horas” que se detalla a continuación:

Documentación requerida

Pasaporte vigente: Con una validez mínima sugerida durante toda la estancia.

Visado o Autorización de viaje: Visa B1/B2: Para personas con nacionalidad mexicana.

ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje): Válido en caso de contar con doble nacionalidad (por ejemplo, pasaporte de un país perteneciente al Visa Waiver Program).

Transporte aéreo (Vuelos México - Pittsburgh)

El punto de entrada directo en la ciudad es el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT), el cual aparece en el clímax de la película.

Rutas e itinerarios: No suelen operar vuelos comerciales directos regulares entre la Ciudad de México u otras capitales mexicanas y Pittsburgh, por lo que es necesario realizar una escala en un centro de conexiones de Estados Unidos.

Duración promedio: El trayecto total ronda entre 7 y 9 horas, dependiendo del tiempo de conexión en la escala.

Traslado desde el Aeropuerto (PIT) al centro de la ciudad

El aeropuerto se ubica a unos 30 km al oeste de Downtown Pittsburgh. Para desplazarse hacia el centro o las áreas residenciales de las locaciones existen varias alternativas:



Transporte público (Autobús PRT): La Ruta 28X (Airport Flyer) conecta directamente la terminal aérea con el centro de la ciudad (Downtown) y la zona de Oakland.

Renta de vehículo: Las principales agencias de alquiler operan en el centro de transporte del aeropuerto. Es la opción recomendable para moverse entre puntos periféricos como Sharpsburg o Regent Square con mayor flexibilidad.

Servicios de transporte privado: Aplicaciones de transporte y taxis autorizados operan fuera de la zona de equipajes de la terminal.

Movilidad entre los escenarios de la película

Zona Downtown (Centro)



Allegheny County Jail: Se encuentra sobre Second Avenue. Se puede llegar a pie o en autobús desde la zona central.

PNC Park: Ubicado cruzando el río Allegheny en el North Shore. Se puede acceder caminando a través del puente Roberto Clemente o mediante el sistema de tren ligero local (T), cuyo tramo entre Downtown y North Shore es gratuito.

Zonas intermedias y periféricas

