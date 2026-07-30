De México a Tailandia: Guía completa para visitar las locaciones del filme “El cobrador de deudas”

Las películas y las series se encuentran entre las propuestas de entretenimiento más elegidas en la actualidad. Con ayuda de las plataformas de streaming como Netflix, estas producciones invitan a millones de ciudadanos a disfrutarlas en la comodidad de su hogar, pero también los está invitando a viajar.

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Lo señalado anteriormente obedece a la tendencia del turismo cinematográfico que promociona viajes hasta los lugares en donde nuestras series y películas favoritas fueron filmadas. Los lugares que pueden observarse en la gran pantalla atraen por su belleza o por la atmósfera creada en cada trama, algo que motiva a los espectadores a conocerlos.

¿Dónde se rodó “El cobrador de deudas"?

Como primer paso en esta experiencia solo basta con elegir una producción y darle a reproducir. Las locaciones en pantalla por lo general son en lugares reales por lo que viajar a conocerlas no es algo imposible y es lo que a continuación se detallará con la película “El cobrador de deudas" como ejemplo.

“El cobrador de deudas" es un filme de acción que se estrenó la semana pasada en Netflix. Fue dirigido por Surapong Ploensang y filmado íntegramente en la provincia de Phetchaburi, en Tailandia, aunque lejos de los destinos turísticos y paisajes urbanos habituales.

Ruta “El cobrador de deudas"

La película “El cobrador de deudas" tiene escenas filmadas en barrios antiguos tradicionales, zonas montañosas y entornos de costa. Es por eso que quienes ya la disfrutaron seguramente se sintieron atraídos a visitar estas locaciones y para ellos a continuación se detalla una guía para emprender el viaje a Tailandia desde México:

Cómo viajar desde México hasta Tailandia

Al no existir vuelos directos entre México y Tailandia, las rutas más convenientes hacen 1 o 2 escalas:

Rutas de vuelo recomendadas



Ruta por el Pacífico (vía EE. UU. / Asia):

Trayecto: México (CDMX/Cancún/Guadalajara) Escala en EE. UU. (Los Ángeles/San Francisco) Escala en Japón (Tokio) o Corea del Sur (Seúl) Bangkok (BKK).

A considerar: Requiere visa estadounidense o permiso ESTA vigente.

Requisitos de entrada para mexicanos



Pasaporte: Con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de entrada.

Visa: Los ciudadanos mexicanos cuentan con exención de visa para estancias turísticas de hasta 60 días.

Salud: Si realizas escalas en algún país de Sudamérica antes de volar a Asia, es obligatorio presentar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.

Cómo ir de Bangkok a Phetchaburi

Una vez que aterrices en el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi (BKK) de Bangkok, tienes tres alternativas principales para trasladarte hasta Phetchaburi, según tus preferencias de presupuesto y comodidad:

Opción 1: Tren (SRT)



Tiempo estimado: 2.5 a 3 horas.

Detalles: Debes dirigirte a la estación central de Bangkok (Krung Thep Aphiwat).

Consejos: Es una opción muy económica e ideal si quieres disfrutar del viaje de forma relajada mientras contemplas el paisaje rural tailandés.

Opción 2: Minivan o Autobús



Tiempo estimado: 2 horas.

Detalles: Salen regularmente desde las terminales de autobuses de Mo Chit (norte) o Sai Tai Mai (sur) en Bangkok.

Consejos: Te dejan directamente en el centro urbano de Phetchaburi, lo que facilita el acceso a los primeros puntos de interés o alojamientos.

Opción 3: Coche privado o Taxi



Tiempo estimado: 1.5 a 2 horas.

Detalles: Puedes contratar el servicio desde el mismo aeropuerto o mediante aplicaciones de transporte.

Consejos: Es la alternativa más cómoda y rápida, recomendada especialmente si llevas equipaje pesado o planeas moverte directo entre zonas rurales de la provincia sin depender del transporte público.

Locaciones clave del filme

Provincia de Phetchaburi

