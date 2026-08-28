Secretos de rodaje: Conoce las locaciones reales que dieron vida al documental “Una tóxica historia de amor”

Los hogares se han convertido en verdaderas salas de cine gracias al auge de las plataformas de streaming. Estas compañías permiten que las series, películas y documentales más atrapantes se disfruten en la comodidad de nuestras casas, a la hora y el día que deseamos.

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Pero eso no es todo lo que han promovido estas plataformas ya que una tendencia que cada vez se acentúa más invita a los espectadores a viajar hacia los lugares en donde fueron filmadas sus producciones favoritas. Es el llamado turismo cinematográfico y sobre el cual hoy te compartimos un ejemplo.

¿Dónde se rodó “Una tóxica historia de amor”?

En esta oportunidad, el foco se posiciona sobre la plataforma de streaming Netflix y más precisamente sobre un exitoso documental de true crime llamado “Una tóxica historia de amor”. Fue lanzado bajo la dirección de Alexandra Lacey y rápidamente se ha posicionado entre los más elegidos.

Este fenómeno no solo expone un caso de la vida real sino que ha llamado la atención de muchos espectadores por los lugares mostrados en pantalla. Al no tratarse de una película de ficción, “Una tóxica historia de amor” ofrece material de archivo policial pero se centra en la zona del Condado de Orange, en el estado de California, en Estados Unidos.

Ruta “Una tóxica historia de amor”

Tras lo señalado, resulta interesante saber que al tratarse de un hecho real los lugares señalados en el documental pueden ser visitados en un recorrido por el sur de California. Es por ello que a continuación te compartimos una guía que te lleva por los puntos clave en el condado de Orange, Estados Unidos:

Los complejos residenciales de Anaheim

El escenario: Lejos de los parques temáticos y las zonas comerciales turísticas, la trama se desarrolló en calles residenciales de densidad moderada, caracterizadas por condominios de baja altura e hileras de casas con cocheras abiertas a pie de calle.

Qué examinar en el recorrido: Este tipo de urbanización californiana de clase media-baja muestra cómo la cercanía física entre vecinos contrasta con el aislamiento digital. Fue en estos complejos de departamentos donde la dinámica de control, la instalación de cámaras de seguridad domésticas y los supuestos ataques en garajes particulares cobraron una falsa apariencia de peligro inminente.

El Distrito Cívico y los Tribunales de Santa Ana

El escenario: El centro administrativo del condado de Orange, ubicado en la ciudad de Santa Ana, concentra los edificios gubernamentales y las cortes donde se procesaron las denuncias y las órdenes de aprehensión iniciales.

Qué examinar en el recorrido: Arquitectónicamente, este distrito refleja el clásico brutalismo administrativo de las cortes del sur de California: edificios de concreto imponentes que operan como engranajes burocráticos implacables. Visitar el perímetro de estos juzgados permite dimensionar el peso del sistema judicial estadounidense, el cual procesó inicialmente las pruebas falsificadas sin cuestionar las fallas estructurales y los sesgos en la investigación policial que terminaron encarcelando a una persona inocente durante 88 días.

Las arterias viales y autopistas interestatales