Ruta de “El otro padre”: Dónde se filmó la serie de Netflix y cómo conocer sus locaciones

No importa el día ni la hora, disfrutar de una serie o una película se ha convertido en uno de los pasatiempos más elegidos desde que las plataformas de streaming dejaron al alcance de un clic nutridos catálogos. Producciones de todos los géneros y para todos los tipos de espectadores pueden hallarse en estos catálogos que se actualizan constantemente.

Sin embargo, la experiencia de lo que se ve en pantalla ya no se queda allí y es que existe una tendencia que propone a los fanáticos de las series y películas viajar hacia los lugares en donde fueron filmadas. Se trata del turismo cinematográfico que cada día pisa con más fuerza.

¿Dónde se rodó “El otro padre”?

El turismo cinematográfico está demostrando ser muy amplio y es que las producciones se han multiplicado en relación a años anteriores y plataformas como Netflix lo demuestran. Un ejemplo que podemos citar es el de la serie “El otro padre” que fue estrenada a fines de julio y que, con drama y suspenso, ha logrado captar la atención de una vasta audiencia.

“El otro padre” fue creada por Roberto Stopello y filmada en dos destinos principales de México que permitieron darle la atmósfera necesaria para contar la historia. La primera parte de la trama se desarrolla en locaciones de la Ciudad de México, mientras que la segunda mitad fue rodada en la Riviera Maya, en Tulum (Quintana Roo).

Ruta “El otro padre”

Quienes han podido disfrutar de “El otro padre” de seguro se habrán entusiasmado con visitar los lugares que se observan en las escenas de la serie. Es por eso que, volviendo al tema del turismo cinematográfico, se empleó la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) para elaborar una guía de viaje para poder visitar sus locaciones:

Ruta Urbana (Ciudad de México)

Recorre zonas residenciales y gastronómicas de la capital para experimentar el entorno de la vida acomodada que retrata la serie.

La conexión con la costa se realiza mediante vuelos internos hacia el Caribe.

Ruta Caribeña (Tulum)