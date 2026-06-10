Ruta “Nadie nos vio partir”: Guía de viaje para visitar las locaciones reales de la popular serie

Las producciones del séptimo arte siguen siendo uno de los entretenimientos más elegidos a nivel mundial. Las plataformas de streaming ayudan en la actualidad a la difusión de una gran cantidad de series y películas, motivo por el cual cada vez más personas se convierten en fanáticos de estas producciones.

Noticias San Luis Potosí del 9 de junio 2026

Todo esto ha dado lugar a otro fenómeno, el turismo cinematográfico por el cual muchos adeptos al séptimo arte buscan emprender viajes hacia las locaciones de sus producciones favoritas. Así, las locaciones reales de cada serie o película despiertan un interés tan grande que genera la necesidad de conocerlas en persona.

¿Dónde se rodó “Nadie nos vio partir”?

Ejemplos de series y películas populares en México abundan, pero en esta oportunidad ponemos el foco sobre “Nadie nos vio partir”. Se trata de una miniserie dramática que fue estrenada en Netflix y rápidamente multiplicó visualizaciones y fanáticos.

Esta serie está ambientada en la década de 1960 y para recrear la atmósfera de esa época se eligieron locaciones en México, Italia, Francia y Sudáfrica. En suelo azteca, fue principalmente la Ciudad de México en donde se rodaron algunas escenas que podríamos visitar sin grandes gastos.

Ruta “Nadie nos vio partir”

“Nadie nos vio partir” es destacada por su trama histórica pero también por las locaciones elegidas para imprimirle la atmósfera necesaria. Es por eso que, para quienes la disfrutaron y desean conocer los lugares en donde se filmaron algunas de sus escenas, la Inteligencia Artificial (Gemini) ayudó a darle forma a una guía de viaje imperdible.

Ciudad de México - El origen de la grieta

Gemini remarca que el relato de la serie comienza en el seno de una de las familias más influyentes de la comunidad judía mexicana de mediados del siglo XX. Es por eso que la producción giró en torno a lujosas mansiones que fueron recreadas en la Ciudad de México.

