Ruta “Sueños de trenes”: Dónde se filmó la película y cómo viajar desde México

Los amantes de las buenas películas no solos se ven atraídos cuando la trama es interesante sino que prestan atención a otros detalles como el director, los actores y las locaciones elegidas para su producción.

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Es en este último punto que una tendencia que se acentúa cada vez más es el turismo cinematográfico que invita a conocer las locaciones en donde las películas fueron filmadas. Al respecto, hoy queremos contarte sobre un filme que puede verse en Netflix y la guía que te permitirá conocer sus locaciones.

¿Dónde se rodó “Sueños de trenes”?

La película que toma el protagonismo en esta oportunidad es “Sueños de trenes”, un drama estrenado en 2025 bajo la dirección de Clint Bentley. El filme fue protagonizado por Joel Edgerton, Felicity Jones, Clifton Collins Jr.,Kerry Condon y William H. Macy.

Más allá de la trama que “Sueños de trenes” presenta, hoy el foco se pone en donde fue filmada. Esto se debe a que el rodaje se llevó a cabo íntegramente en paisajes del estado de Washington, en Estados Unidos, y de seguro son lugares que invitan a ser conocidos.

Ruta “Sueños de trenes”

Teniendo en cuenta que “Sueños de trenes” fue filmada en el Noroeste del Pacífico de Estados Unidos, a continuación se detalla una guía de viaje con el fin de viajar desde México hacia estos lugares:

¿Dónde se filmó?

La película fue rodada principalmente en el estado de Washington, Estados Unidos, aprovechando sus densos bosques y entornos naturales. Las locaciones específicas incluyen:



Spokane: Ciudad principal donde se concentraron varias etapas del rodaje.

Metaline Falls: Un área elegida por su atmósfera auténtica y paisajes que evocan la época en la que transcurre la historia.

Colville: Otra de las localidades clave en Washington que sirvieron como escenario para los bosques y entornos que recorre el protagonista, Robert Grainier (interpretado por Joel Edgerton).

El director Clint Bentley evitó los efectos digitales, confiando en la iluminación natural y los entornos reales, lo que le otorga a la cinta ese aspecto "vivido" que la crítica ha resaltado.

Guía de viaje desde México a las locaciones

Vuelo principal



La forma más directa es volar desde Ciudad de México (MEX) hacia el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA), que es el centro de conexión más importante de la región.

Desde Seattle, puedes tomar un vuelo de conexión regional hacia el Aeropuerto Internacional de Spokane (GEG).

Transporte terrestre (Exploración)

