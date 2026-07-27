La ruta de “Todo un parto”: Cómo visitar desde México las locaciones de la película de Netflix

Todos hemos disfrutado de alguna serie o película que atesoramos en el corazón. Ya sea por las emociones que nos han despertado, la atrapante trama que ofrecieron o las escenas y paisajes con los que nos deslumbraron.

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Sea cual sea el caso, siempre tenemos una producción para recomendar o volver a ver. En este marco, y tomando en cuenta lo señalado anteriormente, muchos amantes de las series y películas se están aventurando en viajes de turismo que tienen como destinos los lugares en donde estas fueron filmadas.

¿Dónde se rodó “Todo un parto”?

Viajar a las locaciones de nuestras series y películas favoritas se enmarca en lo que hoy se denomina turismo cinematográfico. Se trata de una interesante invitación a incrementar la experiencia de lo visto en la pantalla y, en esta oportunidad, destacamos el caso del filme “Todo un parto” que no deja de sumar visualizaciones en Netflix.

“Todo un parto” es una comedia dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Robert Downey Jr. y Zach Galifianakis. Fue estrenada en 2010 y su filmación se llevó a cabo en varias locaciones de Estados Unidos, como por ejemplo Georgia, Alabama, Nuevo México, Arizona y California.

La ruta de “Todo un parto”

Si unimos todo lo señalado hasta aquí, podemos inferir que conocer los lugares en donde “Todo un parto” fue rodada es un buen plan. Por lo tanto, a continuación se detalla una guía de viaje para conocer las locaciones de esta popular película y con punto de partida en México:

Principales locaciones de la película

Atlanta, Georgia (Punto de partida)



El Aeropuerto: Las escenas iniciales del incidente que los deja en la lista de exclusión aérea se filmaron en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Zona Metropolitana: Varias Tomas urbanas y de arranque se grabaron en la zona de Atlanta, Lawrenceville y Bremen, Georgia.

Las Cruces y Santa Teresa, Nuevo México (Paso por la frontera)



Gran parte del rodaje de carretera que simula el desierto del Suroeste se filmó cerca de Las Cruces, Nuevo México.

Cruce fronterizo: En la trama, Ethan conduce accidentalmente hacia la frontera con México. La escena se rodó en las inmediaciones del paso fronterizo de Santa Teresa, Nuevo México (muy cerca de Ciudad Juárez, Chihuahua).

Gran Cañón, Arizona (Parada emblemática)



South Rim (Borde Sur): Es una de las escenas más memorables, donde Ethan esparce las cenizas de su padre. Las vistas panorámicas pertenecen al Parque Nacional del Gran Cañón en Arizona.

Los Ángeles, California (Destino final)



Hospital y meta: Las secuencias finales donde Peter intenta llegar a tiempo al parto de su esposa fueron filmadas en Los Ángeles y centros médicos de la zona.

Opciones de itinerario desde México

La ruta completa “Coast to Coast” (10 - 12 días)



Vuelo: Salida desde Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey hacia el Aeropuerto de Atlanta (ATL).

Vehículo: Renta un auto en Atlanta con devolución en Los Ángeles (one-way rental).

Retorno: Vuelo directo de Los Ángeles (LAX) a México.

La ruta del Suroeste por tierra desde México (5 - 7 días)

