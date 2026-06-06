Turismo “Serpientes y Escaleras”: ruta por las locaciones de la serie de Manolo Caro en Guadalajara

El turismo cinematográfico se ha convertido en una de las tendencias más elegidas por quienes aman las producciones del séptimo arte y viajar. Esta unión no solo convierte locaciones geográficas en destinos culturales icónicos, sino que además enriquece la experiencia del viaje al permitir que las personas caminen dentro de las historias que las conmovieron en la pantalla.

Noticias Zacatecas del 13 de mayo 2026

Series, documentales y películas muestran lugares que, al viajar y conocerlos, se resignifican a través de la emoción y la nostalgia del séptimo arte. Al respecto, la Inteligencia Artificial (Gemini) se ha encargado de compartir una guía para poder recorrer las locaciones de una popular serie de Netflix.

¿Dónde se rodó “Serpientes y Escaleras”?

La serie “Serpientes y Escaleras” es la producción mexicana que desde mayo de 2025 ha logrado establecerse como una de las más elegidas en el menú de Netflix. Se trata de una comedia y sátira escolar creada por Manolo Caro y que ofrece locaciones que, para muchos mexicanos, son de fácil acceso.

“Serpientes y Escaleras” fue rodada íntegramente en el Área Metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Diferentes lugares reales aparecen en esta serie que demandó once semanas de grabación y que pueden ser visitados por los fanáticos.

Ruta de “Serpientes y Escaleras”

Como se mencionó, Gemini se encargó de relevar los lugares en donde “Serpientes y Escaleras” fue filmada y así pudo elaborar una guía de viaje. El objetivo es que quienes disfrutaron de la serie también puedan experimentar las sensaciones de estar en los lugares en donde se desarrolló la trama.

A continuación, se detalla la guía turística con las locaciones reales de la serie, un itinerario que se centra en zonas clave de Guadalajara:

Zona de San Javier / Puerta de Hierro: Al ser una sátira sobre una escuela de élite y familias de mucho poder, el entorno residencial e institucional es clave.



Instituto Alpes San Javier: Esta escuela privada real sirvió como escenario principal para recrear el prestigioso y elitista colegio de la ficción donde se desata el conflicto entre los alumnos y la maestra Dora (Cecilia Suárez).

El entorno: Las zonas residenciales de los alrededores de San Javier y Puerta de Hierro representan a la perfección esa opulencia y pulcritud visual que a Caro le gusta retratar.

El Barrio de Santa Tere (Santa Teresita): Para contrastar con la burbuja de la alta sociedad, la serie se mete en la cotidianidad de uno de los barrios con más identidad y tradición de Guadalajara.



La atmósfera: Santa Tere aporta el color local, los comercios tradicionales, los templos y esa vida de barrio tapatía que contrasta orgánicamente con el tono sofisticado y tenso de las familias adineradas de la trama.

Centro Integral de Servicios Zapopan: La serie también explora las estructuras del poder, la burocracia y la ambición moderna.

