El mapa de “Valle Salvaje”: Viajá desde México a las locaciones de la serie del momento

Bucear en las plataformas de streaming no solo es una tarea que demanda cierto tiempo debido a nuestras preferencias en cuanto a series y películas. También se trata de una experiencia que se ve atraída por las imágenes que se nos presentan ante los ojos.

Noticias Querétaro del 1 de julio 2026

Los paisajes y determinadas escenas son las que cumplen un rol de gancho para los usuarios, algo que invita a darle clic a las producciones que disfrutaremos en la comodidad de nuestra casa. En cuanto a los paisajes que nos ofrecen las series y películas, muchas de ellas despiertan otro interés, el de visitarlos para sentirnos parte de nuestras producciones favoritas.

¿Dónde se rodó “Valle Salvaje”?

Es en este marco que cada vez más personas incursionan en el turismo cinematográfico, viajando a los lugares en donde fueron filmadas sus series y películas favoritas. Los destinos son múltiples, al igual que las producciones y es por eso que hoy ponemos el foco en una, la serie “Valle Salvaje” de la plataforma Netflix.

“Valle Salvaje” es una producción de época española que fue estrenada en 2024 y que es una de las más vistas en la plataforma. Esta serie fue filmada en lugares históricos de España, entre los que se destacan La Granjilla de El Escorial, el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, La Pinilla (Segovia) y el Palacio Real de Aranjuez.

Ruta “Valle Salvaje”

Para quienes disfrutaron de “Valle Salvaje” y se han visto atraídos por la idea de visitar estas locaciones mencionadas. A continuación se detalla una guía de viaje desde México y con destino España, con el fin de saber cómo vivir la experiencia de unir la ficción con la realidad:

Planificación del viaje desde México

Para iniciar esta aventura, el punto de partida habitual es salir desde la Ciudad de México (Aeropuerto Internacional Benito Juárez o AIFA) volando de forma directa a la ciudad de Madrid (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas) mediante aerolíneas como Aeroméxico o Iberia. El trayecto directo toma aproximadamente 10 a 11 horas.

Una vez en la capital española, la mejor opción para recorrer con libertad la ruta de palacios y villas rurales es alquilar un vehículo, ya que la mayoría de los escenarios se encuentran en un radio de 40 a 100 kilómetros de la capital.

Principales locaciones de "Valle Salvaje"

Palacio Real de La Granja de San Ildefonso



Este majestuoso palacio barroco del siglo XVIII en la provincia de Segovia es uno de los platós reales más destacados de la serie. Sirve para recrear las residencias palaciegas y los opulentos paseos al aire libre de los protagonistas.

Atracciones clave: Grandes salones decorados, fuentes monumentales e imponentes jardines de inspiración francesa.

Ubicación: Real Sitio de San Ildefonso, Segovia (a 1 hora aproximadamente en coche desde el centro madrileño).

Casa Rural Palacio De Hoyuelos



Ubicado en la pequeña localidad de Hoyuelos (Segovia), este edificio histórico renacentista y señorial aporta la estética rural y tradicional castellana a las secuencias de exteriores e interiores reales de la producción.

Atracciones clave: Arquitectura señorial bien conservada, entornos campestres y la posibilidad de alojamiento turístico.

Ubicación: Hoyuelos, Segovia.

Palacio Real de Aranjuez



Situado a orillas del río Tajo al sur de Madrid, este Palacio Real de la monarquía española aportó la monumentalidad y elegancia neoclásica requerida para la ambientación de época del año 1763.

Atracciones clave: Gabinete de Porcelana, Salón del Trono y vastos jardines del Príncipe y de la Isla.

Ubicación: Aranjuez, Madrid (a unos 45 minutos al sur de la capital).

Palacio de Fresneda (Finca La Granjilla)



Un histórico complejo situado cerca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, utilizado como entorno natural y finca de época para rodar escenas al aire libre.

Atracciones clave: Estanques históricos, arquitectura del siglo XVI y entornos ajardinados de la sierra madrileña.

Ubicación: El Escorial, Madrid.

Cerezo de Arriba

