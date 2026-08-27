Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Viaja al universo de “Pálpito”: Guía de viaje a las locaciones de la popular serie saliendo desde México

Ruta “Pálpito”. Descubre cómo visitar las locaciones de la popular serie saliendo desde México.

Viaja al universo de “Pálpito” Guía de viaje a las locaciones de la popular serie saliendo desde México.jpg
|Netflix /Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

Todos disfrutamos de viajar y cuando es para vivir una experiencia inolvidable el interés en el destino se agiganta. En la actualidad, visitar los lugares en donde fueron filmadas nuestras series y películas favoritas se ha convertido en todo una tendencia que atrae a multitudes.

“No le gustó que ganara": Ixdit confiesa que esta cocinera no está de acuerdo con su triunfo en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este tipo de viajes se enmarca en lo que se denomina turismo cinematográfico y los destinos son tan variados como las producciones que podemos disfrutar en las plataformas de streaming. En este marco, hoy ponemos especial atención a la serie "Pálpito” y en la guía de viaje para visitar sus locaciones.

¿Dónde se rodó “Pálpito”?

La serie que ponemos de relieve es “Pálpito” que fue creada por Leonardo Padrón y puede verse a través de la plataforma de Netflix. Esta producción está cargada de drama y suspenso, con tintes románticos, y es una de las más elegidas por los espectadores mexicanos.

@soylaglaser #palpitonetflix #netflix #seriesnetflix ♬ sonido original - La glaser

“Pálpito” cuenta con 24 episodios y sus escenas fueron filmadas principalmente en Bogotá, Colombia. En la serie pueden verse escenarios urbanos y lugares naturales que permiten imprimirle una atmósfera especial a la trama.

Ruta “Pálpito”

Para realizar un viaje desde México e internarse en el universo visual de “Pálpito” hay que dirigirse a Bogotá ya que, como se mencionó, es la ciudad que actúa como el escenario principal de la trama. A continuación se detalla la guía de viaje para conocer las locaciones de esta serie de Netflix:

Ruta de vuelo desde México

  • Origen: Ciudad de México (AICM / AIFA) o Cancún (CUN).
  • Destino: Aeropuerto Internacional El Dorado (BOG), Bogotá.
  • Duración: Vuelo directo de aproximadamente 4 horas y 30 minutos.
  • Requisitos: Pasaporte vigente (los ciudadanos mexicanos no requieren visado para estancias turísticas menores a 90 días).

Locaciones emblemáticas en Bogotá

El Centro Histórico y La Candelaria: Calles empedradas, arquitectura colonial y un ambiente sombrío que enmarca los momentos más tensos de la historia.

  • Ubicación: Centro de la ciudad.
  • En la serie: Sirve de telón de fondo para los desplazamientos de Simón y el ambiente de persecución urbana.

Teatro Faenza: Una joya arquitectónica del art déco caracterizada por su iluminación tenue y su atmósfera nostálgica.

  • Ubicación: Calle 22 # 5-56.
  • En la serie: Escenario clave para los encuentros secretos, conciertos y eventos de la élite donde se mueven Zacarías y Camila.

El Chico y Zona Rosa: Barrios exclusivos caracterizados por sus modernos edificios corporativos, penthouses y restaurantes de alta gama.

  • Ubicación: Norte de Bogotá (Serafina, Parque de la 93, Calle 85).
  • En la serie: Representan el poder adquisitivo, la política corrupta y el estatus social de la familia Duque.

La Calera y los Miradores: Zona montañosa al oriente de la ciudad rodeada de vegetación y niebla constante.

  • Ubicación: Vía a La Calera.
  • En la serie: Utilizada para las secuencias de escape, carretera y encuentros clandestinos a las afueras de la metrópoli.

Consejos para la experiencia

  • Clima: Bogotá se encuentra a 2,600 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado-frío (entre 8°C y 19°C) y lluvias frecuentes, lo que replica la atmósfera dramática vista en pantalla.
  • Movilidad: Para desplazarte entre locaciones del norte y el centro, se recomienda el uso de aplicaciones de transporte privado o taxis de sitio.

Galerías y Notas Azteca 7