Viaja al universo de “Pálpito”: Guía de viaje a las locaciones de la popular serie saliendo desde México

Todos disfrutamos de viajar y cuando es para vivir una experiencia inolvidable el interés en el destino se agiganta. En la actualidad, visitar los lugares en donde fueron filmadas nuestras series y películas favoritas se ha convertido en todo una tendencia que atrae a multitudes.

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Este tipo de viajes se enmarca en lo que se denomina turismo cinematográfico y los destinos son tan variados como las producciones que podemos disfrutar en las plataformas de streaming. En este marco, hoy ponemos especial atención a la serie "Pálpito” y en la guía de viaje para visitar sus locaciones.

¿Dónde se rodó “Pálpito”?

La serie que ponemos de relieve es “Pálpito” que fue creada por Leonardo Padrón y puede verse a través de la plataforma de Netflix. Esta producción está cargada de drama y suspenso, con tintes románticos, y es una de las más elegidas por los espectadores mexicanos.

“Pálpito” cuenta con 24 episodios y sus escenas fueron filmadas principalmente en Bogotá, Colombia. En la serie pueden verse escenarios urbanos y lugares naturales que permiten imprimirle una atmósfera especial a la trama.

Ruta “Pálpito”

Para realizar un viaje desde México e internarse en el universo visual de “Pálpito” hay que dirigirse a Bogotá ya que, como se mencionó, es la ciudad que actúa como el escenario principal de la trama. A continuación se detalla la guía de viaje para conocer las locaciones de esta serie de Netflix:

Ruta de vuelo desde México

Origen: Ciudad de México (AICM / AIFA) o Cancún (CUN).

Destino: Aeropuerto Internacional El Dorado (BOG), Bogotá.

Duración: Vuelo directo de aproximadamente 4 horas y 30 minutos.

Requisitos: Pasaporte vigente (los ciudadanos mexicanos no requieren visado para estancias turísticas menores a 90 días).

Locaciones emblemáticas en Bogotá

El Centro Histórico y La Candelaria: Calles empedradas, arquitectura colonial y un ambiente sombrío que enmarca los momentos más tensos de la historia.



Ubicación: Centro de la ciudad.

En la serie: Sirve de telón de fondo para los desplazamientos de Simón y el ambiente de persecución urbana.

Teatro Faenza: Una joya arquitectónica del art déco caracterizada por su iluminación tenue y su atmósfera nostálgica.



Ubicación: Calle 22 # 5-56.

En la serie: Escenario clave para los encuentros secretos, conciertos y eventos de la élite donde se mueven Zacarías y Camila.

El Chico y Zona Rosa: Barrios exclusivos caracterizados por sus modernos edificios corporativos, penthouses y restaurantes de alta gama.



Ubicación: Norte de Bogotá (Serafina, Parque de la 93, Calle 85).

En la serie: Representan el poder adquisitivo, la política corrupta y el estatus social de la familia Duque.

La Calera y los Miradores: Zona montañosa al oriente de la ciudad rodeada de vegetación y niebla constante.



Ubicación: Vía a La Calera.

En la serie: Utilizada para las secuencias de escape, carretera y encuentros clandestinos a las afueras de la metrópoli.

Consejos para la experiencia