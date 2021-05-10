Día de las Madres: Festeja a tu mamá sin salir de casa con estas series.

La pandemia de Covid-19 cambió nuestra forma de celebrar fechas importantes. Sin embargo, puedes cambiar la reservación a un restaurante por una noche de series junto a tu mamá en este Día de las Madres.

Te presentamos algunas series para que pases un día inolvidable junto a tu mamá.

Sabrina, la bruja adolescente

Disfruta con tu mamá de la vida de Sabrina Spellman, joven que vive inolvidables aventuras en compañía de sus tías Hilda y Zelda. Llena de magia y espeluznantes hechizos este Día de las Madres.

Madres Forzosas

La historia de una mamá guerrera llega con Madres Forzosas. Se trata de D.J, quien contará con la ayuda de su hermana Stephanie y su amiga Kimmy tras haber enviudado.

Las tres mujeres se instalarán en la misma casa para colaborar con la crianza de los niños pequeños. Las risas no faltarán en este día especial.

Te puede interesar: Feministas piden censurar el beso no consensuado de Blancanieves.

El Príncipe del Rap

Si lo que buscas es pasar un momento de diversión y muchas carcajadas, no te puedes perder la serie protagonizada por Will Smith. Tú mamá también podrá disfrutar del humor y carismática personalidad del actor estadounidense.

Educar a un superhéroe

Esta serie es la prueba de que las mamás darían todo por sus hijos. Se trata de una mamá viuda que descubre los superpoderes de su hijo y busca mantenerlos en secreto a toda costa. Cada capítulo muestra el amor incondicional entre madre e hijo.

Los Simpson

Marge se convirtió en una de las mamás animadas más famosas de las series. Es momento de revivir los momentos más épicos de esta extrovertida ama de casa y disfrutar un día mágico junto a tu madre.

Los simpson - El bebe de mamá - 4/5

Modern Family

La ironía, el sarcasmo y el sentido del humor se hace presente en Modern Family. Acompaña a la familia más extrovertida de la televisión en momentos que te sacarán múltiples carcajadas. Además, tú mamá caerá rendida ante el acento latino de la querida Sofía Vergara.

También te puede interesar: El elenco de ‘Avengers: Endgame’ está de luto por una trágica muerte.