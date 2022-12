Diego Luna y Guillermo del Toro están nominados a los Globos de Oro.

Este día se han dado a conocer grandes noticias para dos grandes figuras del cine mexicanos, pues la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood compartió la lista de nominados de la octogésima entrega de los Globos de Oro.

La primera noticia llegó con la nominación de Diego Luna, quien forma parte de esta lista en la categoría de Mejor Actor de Serie de Drama, la cual obtuvo gracias a su participación en Andor.

Diego Luna tendrá una fuerte competencia con grandes figuras de Hollywood como Jeff Bridges de The Old Man, Kevin Coster de Yellowstone, Bob Odernik de Better Call Saul y Adam Scott de Severance.

Guillermo del Toro está nominado a los Globos de Oro.

Aunque esto no concluye así, pues Pinocho, la nueva versión del clásico infantil la cual fue realizada por Guillermo del Toro, también está nominada a los premios Globos de Oro en tres categorías: Mejor Película Animada, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora.

La película es una versión completamente nueva a la que todos conocemos, ambientada en la década de los años treinta, pero es una de las grandes favoritas por usar la técnica de animación de stop motion, pues el director de cine quería darle movimientos más realistas al protagonista.

La cinta de Guillermo del Toro va a competir con grandes producciones animadas en ganar el galardón dorado en Mejor Película Animada, entre las que se encuentra Inu-Oh de Masaaki Yuasa, Marcel The Shell With Shoes On, dirigida por Dean Fleischer Camp, Gato con botas: el último deseo y Red, dirigida por Domee Shi.

Mientras que en Mejor Canción Original se encuentran: Carolina de Taylor Swift de la película La chica salvaje, Ciao papa de Alesandre Desplat de la película Pinocho, de Guillermo del Toro, Hold my hand de Lady Gaga, tema de la película Top Gun: Maverick, Lift me up de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwin Göransson de la película Black Panther: Wakanda forever y Naatu naatu de Kala Bhairava y Rahul Sipligunj de la película RRR.