Revelan la mentira más grande de Dory en Buscando a Nemo.

Después de 10 años, los personajes Nemo y Dory volvieron a la pantalla para divertirnos con sus aventuras en el océano. Y es que, en junio de 2016, llegó hasta la pantalla grande Buscando a Dory, película producida por el gigante de la animación Pixar.

Esta secuela se centró en la historia de Dory, personaje que es sumamente olvidadiza, pero que tiene grandes habilidades que pocos conocen.

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Tras varios años de su estreno, ahora te presentamos algunos datos curiosos que no sabías sobre esta divertida aventura.



Pese a los 13 años de diferencia que hay entre sus estrenos, la historia de Buscando a Dory se desarrolla solo un año después de Buscando a Nemo.

Dory es un pez cirujano azul, o en su nombre científico, Paracanthurus hepatus.

El camión que maneja Hank, y que lleva a los animales a Cleveland, tiene la patente CALA113. CAL por California, y A113 por el salón del California Institute of the Arts, en que muchos de los animadores del estudio se conocieron. Esta última referencia aparece en varias películas de Pixar.

Tras Zootopia y The Jungle Book, esta es la tercera película de Disney estrenada en 2016 que cuenta con Idris Elba en el doblaje. En Buscando a Dory, el actor inglés es la voz de Fluke.

El equipo de diseñadores y animadores encargado de Buscando a Dory pasó varios días en un acuario de California para estudiar el comportamiento de los peces y así poder aplicar ese conocimiento a la película.

¿La mentira más grande de Dory?

En la historia, Dory es alguien sumamente olvidadiza, pero en realidad tiene grandes habilidades que fueron descubiertas por el tiktoker Luis Velody. El influencer revela que es la única de toda la historia que tiene la capacidad de leer, así que no tiene memoria a corto plazo, sino es un genio.

Además de tener el gran talento del convencimiento, pues logró salir sana y salva de un grupo de tiburones solo usando la negociación, eso sin duda, puede cambiar la forma en que hemos visto la película.

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