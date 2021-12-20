Teoría sobre Dory cambia la historia en Buscando a Nemo.

Una de las películas animadas más emblemáticas de la historia Buscando a Nemo, la historia de un pez payaso que marcó la infancia de más de uno con personajes que hasta el momento siguen siendo muy recordados por los niños.

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La cinta llegó a la pantalla grande en 2003 y desde ese momento se convirtió en una de las grandes referencias de Pixar.

Recordemos que nuestro personaje terminó en la pecera de un dentista en Australia, luego de ser capturado en un arrecife australiano por desobedecer a su padre. A partir de ese momento, empieza su padre a buscarlo por todo el océano, donde se encuentra con Dory, quien es un pez que tiene algunos problemas de memoria.

Esta es la teoría que cambia la percepción sobre Dory

En algún momento se llegó a mencionar que la pérdida de memoria de corto plazo de Dory, la amiga de Marlin, era porque en realidad no existían.

Sin embargo, ahora se ha mencionado que en realidad es una verdadera genio que tiene diferentes habilidades; no obstante ella miente para poder hacerse la víctima.

En realidad, es la única de todos los personajes que tiene la capacidad de leer; en algunas escenas vemos que intenta hablar con las ballenas, pero realmente sí tiene ese gran talento que nadie más tiene.

Dory tiene la capacidad de manipular a los diferentes personajes, pues es la única que puede lidiar con los tiburones cuando se encuentran con ellos; también lo puede hacer con un cangrejo.

La teoría afirma que no es tonta, sino que solamente recuerda las cosas cuando es muy importante o le conviene, ya que es la única que recuerda la dirección en donde se encuentra Nemo.

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Ver Buscando a Nemo es una obligación para los fans

Ahora que vuelvas a ver Buscando a Nemo presta atención a todos estos detalles y crea tu propia teoría al respecto, ya que estas son una constante entre los seguidores.

