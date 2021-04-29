Las películas de Ed Helms que han dejado huella en el cine.

Ed Helms tiene películas que han dejado huella en el cine. Si te gusta la comedia y la acción, seguramente este actor se encuentra entre tus favoritos, por lo que puedes ver sus mejores participaciones, si es que no las has visto.

'Coffee & Kareem' (2020)

En esta cinta, 'Kareem Manning' es una niña de 12 años que contrata a un criminal para asustar al nuevo novio de su madre, el oficial de policía James Coffee. De repente todo se complica y ambos tendrán que colaborar para detener al mafioso más peligroso de la ciudad de Detroit.

'We're the Millers' (2013)

Esta divertida comedia improvisada trata sobre un traficante de marihuana que se escapa con su vecino adolescente después de un fallido negocio de drogas. Una vez que su banda lo abandona, Glenn 'Fitz' Fitzgerald comienza a vender hierba para mantener a su novia 'Mónica', y se hace amiga de su vecino de 16 años, Jimmy.

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'Navidades, ¿bien o en familia?' (2015)

La película narra cuando cuatro generaciones del clan de los Copper se reúnen para la celebración de las vísperas de navidad, pero unas sorpresivas visitas lleva a todos a un descubrimiento de los vínculos familiares y el espíritu de las fiestas de fin de año.

'Noche en el museo 2' (2009)

El largomentraje cuenta cómo el vigilante jurado Larry Daley (Ben Stiller) se ve obligado a decir adiós a todos sus amigos cuando el Museo de Ciencias Naturales tiene cambios fuertes y sustituyen todas las figuras por hologramas. Para salvar a sus cuates, Larry tendrá que viajar a Washington, DC, y luchar contra Kahmunrah, Al Capone, Iván el Terrible y Napoleón que han planeado un complot.

'Resacón 2, ¡Ahora en Tailandia!' (2011)

Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) y Doug (Justin Bartha) viajan a Tailandia para la boda de Stu y piensan que la despedida de soltero en Las Vegas solo es un recuerdo ante una dulce boda que está próxima a realizarse, pero se equivocaron.

'Tag' (2018)

En este largometraje, un mes al año, cinco amigos ponen en marcha el juego del tag sin límites, poniendo en riesgo sus relaciones y trabajos para lograr derrotar al resto. Este año, la novedad es que el juego coincide con el enlace matrimonial del único jugador invicto.

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