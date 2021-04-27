Salma Hayek y las cinco películas que han marcado su carrera.

Salma Hayek ha participado en múltiples largometrajes, pero hay cinco películas que han marcado su carrera. Desde su participación en cintas de discreto presupuesto hasta su presencia en las grandes producciones hollywoodenses, así ha sido el paso por el cine de la mexicana.

Recordemos su participación en 'Desesperado', 'Frida', 'Bandidas', 'El callejón de los milagros' y 'Son como niños'.

'Desesperado' (1995)

En esta película la veracruzana demostró sus dotes histriónicos junto al español Antonio Banderas, ahí dio vida a Carolina. En este trabajo fue dirigida por Roberto Rodríguez, a quien la actriz le agradeció por confiar en ella.

'Frida' (2002)

Salma Hayek personificó a la pintora mexicana Frida Kahlo en el esperado largometraje. Bajo la dirección de Julie Taymor, mostró los pasajes de la dolorosa vida de la pareja del muralista Diego Rivera, por lo que esa actuación la llevó a estar nominada en los premios Oscar.

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'Bandidas' (2006)

Salma Hayek compartió la pantalla grande con la española Penélope Cruz, bajo la dirección de Joachim Roenning y Espen Sandberg. Tras la cinta, la española y la mexicana crearon grandes lazos de amistad que dejan ver en redes sociales.

'El callejón de los milagros' (2005)

La actriz originaria de Veracruz y un gran reparto le dieron vida a esta cinta mexicana que se realizó bajo la dirección de Jorge Fons. Ernesto Gómez Cruz, Bruno Bichir, Delia Casanova, María Rojo y Margarita Sanz, también participaron.

'Son como niños' (2010)

En esta comedia estadounidense, la actriz comparte créditos con actores como Adam Sandler, David Spade, Rob Schneider, Maria Bello y Maya Rudolph, entre otros.

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