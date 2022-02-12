Los Simpson predicen al ganador del Super Bowl LVI.

No cabe duda que Los Simpson siempre van a la vanguardia, pues esta vez un capítulo de la familia amarilla se volvió viral porque predice quién será el ganador del Super Bowl LVI que se llevará a cabo este domingo 13 de febrero.

Los fanáticos de la serie se vieron obligados a intervenir, luego de que se afirmara que la serie pronosticaba al ganador. Esta vez los aspirantes a ganar el super tazón son los Bengals de Cincinnati y los Rams de Los Ángeles, estos últimos son los favoritos actuales para ganar.

El 56.º Super Bowl se llevará a cabo este domingo 13 de febrero en el SoFi Stadium en Inglewood, California, pero una serie de imágenes de la familia amarilla compartidas en línea predijeron una victoria para los no favoritos.

Las polémicas capturas fueron tomadas del octavo episodio de la temporada 16, llamado 'Homer and Ned's Hail Mary Pass' que salió al aire en febrero del 2005 y con temática del Super Bowl que se estrenó después de que los Patriots de New England ganaran por tercera vez.

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¿Cómo predijeron al ganador del Super Bowl?

En el citado episodio, Homero se convierte en una sensación viral gracias a un baile de victoria filmado por Ned Flanders, así que la NFL recluta a Homero para el show de medio tiempo como bailarín del espectáculo.

Otras imágenes muestran a las porristas en el Super Bowl y un reporte de noticias que sugiere que los Bengals ganaron, lo que por supuesto hizo que quienes no han visto el episodio provocó que pensaran que predijeron una victoria para los Bengals.

Con lo anterior, los internautas relacionaron el episodio con el próximo Supr Bowl LVI donde está compitiendo el mismo equipo que gana en la historia de Los Simpson.

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