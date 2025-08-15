Los juguetes de cajita que hoy valen una fortuna en el mercado coleccionista

Lo hemos dicho en diferentes ocasiones, a veces, los objetos que alguna vez marcaron nuestra infancia terminan convirtiéndose en verdaderas joyas para los coleccionistas. Ese es el caso de los icónicos juguetes que venían en los menús infantiles, muchos de los cuales hoy alcanzan precios impresionantes en subastas y tiendas especializadas.

Los juguetes de cajita que pasaron de recuerdo infantil a tesoro coleccionista

Es probable que tú tengas alguno de estos juguetes guardado y no sepas cuánto vale. Más allá de ser simples accesorios para acompañar una hamburguesa o unas papas, estos juguetes se convirtieron en piezas que despiertan nostalgia y pasión en quienes buscan completar su colección.

Los juguetes más valiosos y su precio actual

Entre los ejemplares más buscados se encuentran los cochecitos que sacó Hot Wheels de 1983, que en buen estado pueden venderse hasta en 70 dólares (aprox. $1,170 MXN).

Life in the Era of the 1990s. A Thread🧵



1. McDonald's in the 90s. pic.twitter.com/QOVIk2w5FZ — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) July 2, 2025

En el año 2000, la fiebre de los Furbies estaba en pleno apogeo y el menú infantil lo supo aprovechar al máximo con una versión en miniatura del juguete original. Estos se volvieron un fenómeno, y hoy su valor puede alcanzar 180 dólares (unos $3,015 MXN). Ese mismo año se lanzaron las figuras de Snoopy, cuya colección completa de 28 piezas puede llegar a costar 265 dólares (aprox. $4,440 MXN).

Los Fraggle Rock de los años 80 son otra pieza codiciada: su colección completa se valora entre los 400 y 485 dólares (de $6,700 a $8,100 MXN). Pero los verdaderos campeones son los Underwater Monsters de 1979, cada figura puede llegar a alcanzar un precio de 593 dólares (unos $9,930 MXN).

Por último, Los Power Rangers de 1994 tampoco se quedan atrás, con un precio actual de 520 dólares por la colección completa (alrededor de $8,700 MXN).

Un mercado impulsado por la nostalgia

Estos juguetes son la prueba de que la nostalgia vende. Muchos de los compradores buscan completar colecciones inconclusas de la infancia o poseer lo que nunca pudieron tener. Sea como sea, si tienes alguna figura guardada, deberías revisar el mercado, tal vez alguien lo busca para su colección y ofrece una buena suma de dinero.

