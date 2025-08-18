Masha y el Oso | Primera vez en primer grado

Masha vio en la televisión que los niños tienen que ir a la escuela. Ella también quiere aprender y le pide a Oso que construya una pequeña escuela para ella. Oso quiere mucho a Masha y le ayuda a construirle un pupitre y un pizarrón para darle clases. Masha y el Oso comienzan el primer día de clases y es un gran reto para ambos, ¿saldrá todo bien?

