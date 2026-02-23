GoFundMe creado para Eric Dane esconde UNA OSCURA verdad

Eric Dane dejó una fortuna estimada en siete millones de dólares y dos grandes mansiones; sin embargo, el GoFundMe creado tras su fallecimiento está siendo cuestionado por el público. No obstante, su propósito esconde una realidad que muchos desconocen. TMZ reseñó en su portal web que una fuente cercana a la familia confirmó que el actor enfrentó facturas médicas sustanciales durante su batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El fondo, iniciado por amigos cercanos para asegurar el futuro de sus hijos, ha acumulado casi medio millón de dólares en apenas tres días de haber sido lanzado.

|Captura de pantalla.

¿Quiénes han sido las celebridades que más han donado dinero a Eric Dane?

Figuras de la industria como Hailey Bieber y Sam Levinson, creador de la serie "Euphoria", han donado por separado al menos 20,000 dólares. Esta recaudación masiva recuerda a la realizada por la familia de James Van Der Beek, donde se alcanzaron más de 2.7 millones de dólares bajo circunstancias similares.

Esta campaña del actor está destinada exclusivamente al bienestar de su viuda y sus dos hijas. Es un recordatorio de que el sistema de salud en Estados Unidos es sumamente costoso, al estar dominado por gigantes de seguros privados. Esto provoca que, incluso para grandes artistas con trayectorias sólidas, resulte cuesta arriba pagar la totalidad de las facturas médicas. Desde abril de 2025, el actor de “Grey’s Anatomy” requirió atención especializada las 24 horas del día hasta su lamentable fallecimiento este febrero de 2026.

Off I Go | Muerte De George O’Malley | Grey’s Anatomy

¿Cuáles son las propiedades que deja Eric Dane?

Una de sus propiedades se encuentra en Los Ángeles, adquirida junto a su mujer, la actriz Rebecca Gayheart. El inmueble costó originalmente poco más de un millón de dólares, pero hoy día podría venderse por cuatro veces ese valor.

Su segunda propiedad se ubica en Franklin Canyon, una zona codiciada por artistas que buscan tranquilidad. Entre ambas, se estima un valor de mercado de unos 5 millones de dólares.

Sale a la luz la última entrevista que concedió Eric Dane, misma en la que deja emotivos mensajes y consejos de vida a sus hijas. | Crédito: Getty Images (Gilbert Flores)

Las grandes donaciones que hacía Eric Dane antes de morir

Sin embargo, a Dane le gustaba ayudar activamente. En una entrevista con The Washington Post, el actor expresó: “No tengo nada que ocultar cuando se trata de preocuparme por lo que la gente piense de mí. Esto es más bien: ‘¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser útil?’”.

Lee también: ¿Fascinación o peligro? Por qué las series de narcos dominan el streaming

